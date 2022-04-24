سيارات مستعملة للتنازل تقسيط على 7 سنين دون دفعات وبأقل قسط، متوفر سيارة كيا اوبتيما lx ستاندر المطورة موديل 2022 للتقبيل على البنك الأهلي. ماكينة 4 اسطوانات حجم 2.5 لتر بقوة 194 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد ستة آلاف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد و جنوط مقاس 17 إنش، نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، تحكم من المقود، مرايا جانبية كهربائية، مكيف يدوي، مقاعد مخمل، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، شاشة ترفيه تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد اوتو. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 1600 ريال، مدة الأقساط سبع سنوات إلا 4 أشهر هي عدد الأقساط المدفوعة، وذلك يتضمن مدة سداد الدفعة الأخيرة البالغة 40 ألف ريال والقابلة للتقسيط على سنتين.

تقسيط سيارات مستعملة بدون دفعات

تتوفر سيارة تويوتا راش الفئة القياسية ستاندر موديل 2022 للتنازل بالتقسيط بدون دفعات، ماكينة دفع خلفي 4 اسطوانات حجم 1.5 لتر، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد ثمانية آلاف كيلو متر فقط. تتميز بجنوط مقاس 17 إنش، انور ليد عالي واطي، انوار ليد نهارية، جناح خلفي، مكيف أمامي وآخر خلفي، حنايا عفش، حساسات خلفية، التحكم عن طريق الريموت، تشغيل ذكي، مقاعد قماش، زجاج كهربائي، مرايا كهربائية، مدخل سي دي، منفذ USB و AUX، عدد سبع وسائد هوائية. السيارة للتنازل بدون مقابل على شركة عبد اللطيف جميل للسيارات وقيمة القسط الشهري 1314 ريال، عدد الأقساط المتبقية 45 قسط + دفعة أخيرة 28277 ريال قابلة للتقسيط لتصل مدة الأقساط إلى سبع سنوات.

متوفر أيضاً للتقبيل سيارة هيونداي سوناتا سمارت موديل 2022 بدون فوائد من بنك الراجحي، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2.5 لتر بقوة 194 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد أقل من ألفي كيلو متر، مُضاف إليها تلبيسة جلد للمقاعد وبلاستيك للأرضية والدواسات. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد، جنوط مقاس 17 إنش، مقاعد مخمل، شاشة ترفيه تدعم أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، نظام تثبيت سرعة، فتح السيارة بالريموت، تحكم دركسيون، مكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، اتصال بالبلوتوث، نظام آمان، 6 مكبرات الصوت، حساس كفرات، فرامل مانعة للانغلاق، نظام المساعدة في المرتفعات. السيارة للتنازل بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 1460 ريال، عدد الأقساط المتبقية 58 قسط + دفعة أخيرة 47 ألف ريال مع قابلية التقسيط على سنتين لتصل المدة إلى سبع سنوات.

سيارات مستعملة للتنازل بأقل قسط

متوفر سيارة جيلي توجيلا موديل 2022 للتنازل بدون مقابل على شركة إيجار، ماكينة دفع رباعي تيربو 4 اسطوانات حجم 2 لتر تولد قوة 238 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك والعداد 31 الف كيلو متر. تتميز بنظام قيادة متعدد، نظام رؤية 360 درجة ( 4 كاميرات )، شاشة ترفيهية 12.3 بوصة تعمل باللمس، شاشة الاعدادات 12.3 LCD، تشغيل بصمة، دخول ذكي، سقف بانوراما أسود، مثبت سرعة، مقاعد جلد، تدفئة المقاعد الأمامية، عدد 8 مكبرات صوت عالية الجودة، إضاءات ليد بالكامل، مرآه خارجية مع تدفئة كهربائية لازالة الجليد والضباب، حساسات خلفيه، مكابح مانع للانزلاق، منع رجوع المركبة عند الوقوف في المرتفعات، نظام المساعدة للانطلاق على المنحدرات. السيارة للتنازل بقيمة 2016 ريال للقسط الشهري وعدد الأقساط المتبقية 54 قسط مع إمكانية تقسيط الدفعة الأخيرة.