نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة بضمان ثلاث سنوات بقسط شهري 972 ريال بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بأقل سعر وبالتقسيط المرن على فترة سداد طويلة لتقديم أفضل الطرق والخدمات للمواطن داخل البلد، ويوجد فئة معينة من الأفراد يفضلون الحصول على سيارة مستعملة وتكون بحالة جيدة، حيث أن السيارات المستعملة لها الأفضلية بين السيارات، لما تمتلكه من أجزاء داخلية ذات جودة جيدة، وأيضاً سوف يمتلك سيارة موديل لسنة معينة بسعر مناسب وفي متناول الأيدي، ومتاح لك أن تحصل على السيارة بأقل راتب وبدون دفع أي مقدم، فقط امتلك سيارتك في الحال بدون أي عواقب وتمتع بكل ما هو مفيد لك وامتلك سيارة أحلامك بإجراءات ميسرة.

سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات

هناك سيارات مستعملة بسعر جيد ومناسب لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، سيارات جديدة بدون مقدم، وهناك عروض سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات وبدون دفع أي مقدم، فقط سوف تحصل على سيارتك بقسط شهري فقط 972 ريال، ولا يوجد أي رسوم إدارية، ودفعة التملك للسيارة هي ما يقارب نسبة 20%، وثمن السيارة يبلغ 47,609 ريال وسوف تحصل على سيارة مستعملة تويوتا يارس، اللون الفضي، موديل 2017، وهي أوتوماتيك، سيدان، ومتوسط سير السيارة 199,999 وسوف تحصل على أفضل السيارات المستعملة بسعر جيد وبأقل راتب.

مزايا السيارات المستعملة

قامت شركة عبد اللطيف جميل بتقديم عروض سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات وبدون كفيل ولا يوجد أي مقدم ولا رسوم إدارية، فقط سوف تحصل على السيارة وضمان لها، من خلال أحد فروع الشركة داخل المملكة العربية السعودية، ومتاح التمويل للسيارات للموظفين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمتقاعدين، فقط يمكنك التوجه إلى الفرع الأقرب لك من السيارات المستعملة جدة طريق المدينة المنورة، وفرع جدة أوتوماكس طريق الحرمين، وفرع الرياض وفرع مكة المكرمة، الدمام، جيزان، وقد وفرت لك شركة عبد اللطيف جميل أفضل عروض السيارات الجديدة موديل 2022 ويمكنك الاطلاع على العروض المتوفرة حتى تحصل على ماهو أفضل لك دائماً.

خطوات الحصول على السيارات المستعملة

يمكنك التواصل مع خدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل على الرقم المجاني 8002442211 أو التوجه إلى أحد فروع الشركة، أو الدخول إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل وتقديم طلب الحصول على سيارة تويوتا يارس موديل 2017 أو الحصول على أي من السيارات المستعملة بضمان 3 سنوات.