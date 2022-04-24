ضبط مرآة السيارة بشكل صحيح | تعرف على الوضع الصحيح لمرآة سيارتك الجانبية

الجدير بالذكر أنه لا يجب أن ترى سيارتك وانت تقودها، ولكن يجب أن ترى الطريق جيداً أثناء القيادة، وهذا ما يجعلك تقوم بضبط مرآة السيارة بشكل صحيح، حيث يعتبر هذا التقرير مفيد بشكل كبير لكافة قائدي السيارات الجدد والقدامى، وذلك لتجنب النقطة العمياء التي تعرضك للمفاجأة أثناء القيادة، ولتجنب المفاجأة من النقطة العمياء كما يسمونها يجب عليك أن تقوم بضبط مرآة السيارة بشكل صحيح وبطريقة صحيحة كما سوف نوضحه في هذا التقرير عن طريقة ضبط مرآة السيارة الجانبية، حيث أن ضبط المرآة بالوضع الصحيح يجعلك تقوم بكشف جانبي الطريق بأكبر قدر ممكن، مما يحسن رؤيتك، ويجعلك على علم بما يحيط بالسيارة من كلا الجانبين.

ضبط مرآة السيارة

لا يمكن الاستهانة بمرآة السيارة حيث اعتمدت عليها شركات السيارات في تسهيل القيادة، ولا يمكن الاستغناء عن مرآة السيارة بأي حال من الأحوال، بالتالي يجب على قائدي السيارات استغلال المرآة في ضبطها بشكل صحيح، وتمكنهم من القيادة بطريقة أفضل وآمنة، حيث أن هناك مجموعة من الخطوات يجب على السائق اتباعها وعدم تجاهلها نظراً لأهميتها الكبيرة في الحفاظ على حياته وحياة الآخرين، وهى ضبط المرآة الجانبية حتى يكشف اكبر قدر من الرؤية لتجنب الحوادث.

طريقة ضبط مرآة السيارة

يجب أولاً أن يقوم السائق بتجهيز كرسي القيادة في الوضع المريح له، وذلك قبل ضبط المرآة لأنها تغير حركة مقعد القيادة وقد يغير من وضع المرآة أثناء القيادة، ثم تقسيم المرآة بالنظر التقريبي الى 5 اجزاء، وجعل جسم السيارة في الخمس الأول، وبالتالي يتم فتح المرآة للخارج لكشف اكبر جزء خارجي على الطريق وفي نفس الوقت تحديد جسم السيارة، عن طريق إظهار المقبض الخلفي لباب السيارة، وبالتالي يتم ضبط المرآة بهذا الشكل بالنسبة لجهة اليمين واليسار.

أما ضبط المرآة الجانبية للسيارة من الأعلى والأسفل فيكون بتوسيط المرآة، وما ينطبق على المرآة اليسرى ينطبق بكافة التفاصيل على المرآة اليمنى، كما أن ضبط المرآة التي توجد في المنتصف فيكون ضبطها بتوسيطها حتى تكشف الزجاج الخلفي بشكل كامل وواضح.