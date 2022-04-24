سيارات تويوتا مستعملة في الإمارات تبدأ بسعر 6000 درهم أبرزها تويوتا كامري وراف

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سيارات تويوتا مستعملة في الإمارات ، يبحث الكثير من مواطني دولة الإمارات المتحدة عن سعر سيارات مستعملة للبيع في الإمارات بسعر معقول ومنافس، تعد السيارات من الأشياء التي لا غنى عنها في الوقت الحاضر حيث يمكن أن تسهل على المواطن الكثير من معاناة التنقل و انجاز الكثير من المهمات بسهولة، ونحن نسعى إلى تقديم خدمة بيع سيارات مستعملة في الامارات المتحدة بأسعار منخفضة ورخيصة لمن يرغب في شراء سيارة مستعملة ولا يستطيع شراء سيارة جديدة ،سنعرض سيارات تويوتا مستعملة في الإمارات من أبرزها تويوتا كامري وراف في خلال الآتي. سيارات تويوتا مستعملة في الإمارات تويوتا كامري موديل 2002 مستعملة

سعة محرك كامري يأتي بسعة 2400 سي سي بقوة 175 حصان رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 600 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة عجمان.

بحالة ممتازة من حيث المقصورة والهيكل الخارجي.

السيارة تحتوي على 5 مقاعد من القماش القابلة للطي لزيادة مساحة التخزين بالخلف، وكميرا مراقبة خلفية ومقابض من الكروم وكابح خلفي ومساعد فرامل ونظام منع انغلاق الفرامل ومكيف يدوي، ومدخل يو اس بي و AUX وواجهة أي بود ومشغل ام بي ثري وراديو وبلوتوث.

سعر تويوتا كامري مستعملة في الإمارات 6000 درهم إماراتي. تويوتا كامري موديل 2001 Highline مستعملة سعة محركها 2500 سي سي دفع أمامي ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 300 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة عجمان- الرميلة.

السيارة بحالة جيدة، بها القليل من التلف الناتج من الاستهلاك اليومي.

تحتوي على طقم مُجهز للطرق الوعرة وفتحة سقف، وكاميرا خلفية، ونظام تثبيت عالي الكفاءة، وحساسات للركن وميزة الدخول بدون مفتاح مع إمكانية التحكم في الصوت من خلال عجلة القيادة وقفل مركزي.

سعر تويوتا كامري 2001 مستعملة في الإمارات 7000 درهم إماراتي. تويوتا راف 4 موديل 1999 مستعملة تأتي بمحرك سعته 2500 سي سي وقوة قدرها 176 حصان وهي من السيارات ذات الدفع الرباعي ذات ناقل حركي أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 165 ألف كم.

موقع تواجد السيارة بمدينة دبي.

السيارة بحالة جيدة كالجديدة بحالتها من الداخل والخارج.

تحتوي السيارة على قفل مركزي ومقاعد ومقود من الجلد كما يمكن ضبط المقاعد أوتوماتيك، نظام مانع الحركة وانذار مانع السرقة ووسائد هوائية وأجهزة أستشعار أصطفاف، مكيف أوتوماتيك وميزة الدخول بدون مفتاح وجهاز ملاحي دقيق، مشغل أقراص ليزرية وميكروفون وراديو وبلوتوث.

ومقاعد ومقود من الجلد كما يمكن ضبط المقاعد أوتوماتيك، نظام مانع الحركة وانذار مانع السرقة ووسائد هوائية وأجهزة أستشعار أصطفاف، مكيف أوتوماتيك وميزة الدخول بدون مفتاح وجهاز ملاحي دقيق، مشغل أقراص ليزرية وميكروفون وراديو وبلوتوث. سعر تويوتا راف 4 مستعملة ا الاف درهم إماراتي. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة في الإمارات تبدأ بسعر 6000 درهم أبرزها تويوتا كامري وراف - ثقفني

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