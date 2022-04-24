نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النترا 2021 للتنازل بدون مقابل أقل من 1000 ريال شهريا.. بدون مقابل في المقال التالي

النترا 2021 هي سيارة سيدان من أكثر الموديلات انتشارًا في المملكة العربية السعودية، ويرجع النجاح الذي حققته السيارة بفضل قيام شركة هيونداي المُصنعة للسيارة بوضع خامات عالية وتصميم خرافي وإضاءة أمامية عالية، بالإضافة إلى احتوائها على مساحات تخزينية عالية، وتقدم هيونداي موديلات أخرى جبارة منها هيونداي توسان وكريتا وسوناتا. النترا 2021 للتنازل بدون مقابل أقل من 1000 ريال شهريا.. حالات مفاجئة هناك سيارة النترا 2021 متواجدة في حائل وهي متاحة للتنازل بقسط شهري أقل من 1000 ريال وهو 980 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه الممشى الخاص بالسيارة هو 60 ألف كيلومتر.

الموتر بحالة جيدة والبودي بملاحظة واحدة هي حكة عند الرفرف اليسار للسيارة.

الباقي 79 ألف ريال دفعة نهائية، قسط السيارة على البنك الأهلي السعودي.

السيارة باللون الرمادي وتحتوي على إطارات بحالة جيدة للغاية.

كذلك السيارة من الداخل بحالة جيدة ولا تحتاج إلى أي تعديل. هيونداي النترا 2021 للتقبيل بأرخص الأسعار وقسط رخيص كذلك هناك إلنترا 2021 مستعملة للتقبيل في الرياض، حالة السيارة متوسطة مرتفعة.

وفي الوقت نفسه قير السيارة اتوماتيكي، وممشى السيارة هو 45 ألف كيلومتر.

السيارة قسط تبع مصرف الراجحي قسط السيارة هو 1000 ريال سعودي.

كذلك السيارة بقسط على 6 سنوات والمتبقي 4 سنوات.

حالة السيارة بشكل عام جيد والبودي الخارجي بدون ملاحظات كبيرة، السيارة باللون الأبيض.

الملاحظة الوحيدة هي الحكة في الصدام الخلفي وتمت معالجتها في الوكالة سيارة هيونداي للتنازل 2021 بحالة قوية بسعر ممتاز هناك أيضا إلنترا 2021 بمحرك 2000 سي سي للتنازل بدون مقابل من على بنك الراجحي.

وفي الوقت نفسه الممشى 45 ألف قابل للزيادة، وتحتوي السيارة على حساسات مثبت سرعة.

مؤخر السيارة هو 30 ألف ريال سعودي والمتبقي 75 ألف ريال على قسط شهري سعره 999 ريال.

الموتر بحالة الوكالة كذلك القير اتوماتيكي، السيارة تعمل بالبنزين.

السيارة تحتوي على إضاءة قوية من الأمام والخلف، بالإضافة إلى احتواء السيارة على مرايا كهربائية.

وفي الوقت نفسه السيارة متواجدة في أبها.

كذلك تحتوي السيارة على كفرات بحالة جيدة وكذلك حالة الزجاج جيدة وتعمل بكفاءة في جميع الأبواب.

السيارة باللون الأبيض ولا تحتوي على فتحة سقف. عمر شويل - جدة النترا 2021 للتنازل بدون مقابل أقل من 1000 ريال شهريا.. بدون مقابل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النترا 2021 للتنازل بدون مقابل أقل من 1000 ريال شهريا.. بدون مقابل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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