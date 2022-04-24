انت الان تتابع خبر مرسيدس تهز عرش تيسلا بسيارة كهربائية جديدة ذات إمكانيات مذهلة .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - من الظاهر أن شركة السيارات الألمانية الشهيرة "مرسيدس بنز"، تستعد لإظهار أي هوادة أو تكاسل أمام منافسيها في سوق السيارات المستقبلي، حيث أنها تبدو جادة للغاية على صعيد التميز في فعالية السيارات الكهربائية.

حيث أثبتت ذلك من خلال السيارة الجديدة (EQXX)، التي سوف تفرض نفسها أمام الجميع بإمكانيات مذهلة وشكل مذهل.

وفي التفاصيل، فقد قام موقع "مشابل" الإخباري التقني بالتأكيد بأن سيارة مرسيدس الجديدة أثبتت قدرتها على السفر لمسافة 1000 كيلومتر، وذلك في الشحنة الواحدة (عبر التزود بالطاقة الكهربائية مرة واحدة فقط).

وسافرت سيارة (EQXX) من مدينة زيندلفينغن في جنوب غربي ألمانيا إلى مدينة كاسي الفرنسية المطلة على البحر المتوسط، بدون إعادة الشحن مجددًا طوال الطريق، حيث توازي المسافة بين المدينتين ألف كيلومتر.

وتمت الرحلة بسرعات عادية مسموح بها، بما في ذلك 140 كيلومتر في الساعة، وفي ظل ظروف جوية متغيرة، بما في ذلك سقوط الأمطار.

والمفاجأة أنه مع نهاية الرحلة، بقي في بطارية السيارة نحو 15 بالمئة منها، أي أن بوسعها السفر أيضا لمسافة 140 كيلومترا إضافيا.

وقال "ماركوس شيفر"، المسؤول عن التطوير والمشتريات في مرسيدس، إن "رحلتنا الناجحة" إلى جنوب فرنسا تظهر أن الفعالية عملة جديدة في سوق السيارات الكهربائية.

وأضاف "شيفر" أن هذا النجاح يظهر عملية التطوير التي تجريها الشركة، بما في ذلك استخلاص الدروس المستفادة من فريق مرسيدس في سباقات "فورومولا 1"، وأحدث ما توصلت إليه حركة النقل الكهربائية.

وكانت شركة السيارات الألمانية أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي عن رؤية (EQXX)، وهي عبارة عن مفهوم مستقبلي يتضمن تركيزا على الديناميكيا الهوائية وكفاءة البطارية.

ويجدر التنويه أيضًا إلى أن الألواح الشمسية المثبتة على السيارة يمكنها أن تزيد المسافة التي تقطعها إلى 24 كيلومترا إضافيا.

وقد قال المتحدث باسم شركة مرسيدس: "إن EQXX الخاصة بنا هي أداة بحثية مصممة لتخطي الحدود واستكشاف الخيارات لمركبات الإنتاج المستقبلية، إنه مخطط لسلسلة الإنتاج، والعديد من الابتكارات من هذا البرنامج التكنولوجي ستجد طريقها قريبًا إلى سيارات الإنتاج لدينا".

وسنرى كل هذه التقنيات في سيارات مرسيدس جاهزة للبيع وتسير بالشوارع بحلول عام 2024، مع العلم أن بعض التقارير أشارت إلى أن هذه السيارة تحديدًا تمهد للجيل القادم الكهربائي من موديل سي كلاس.