نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 ومواصفاتها وأسعارها في السعودية في المقال التالي
إن بي ام دبليو بهذه السنة لديها سيارة تنافس سيارات مرسيدس، حيث أنه قد تم الكشف عن هوية سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة والجميع يبحثون عن مواصفات بي ام دبليو 7 سيريز، فهي مختلفة بشكل كلي سيارة سيدان لها حجم كبير وموصى بها هائلة ومنقسمة، وأثارت الجدل ومع الانطلاق لهذه الفئة، وبدأ الجميع من محبي السيارات بالاهتمام لمعرفة المعلومات عنها، حتى يقوموا بشرائها، وعبر هذا المقال سنقدم إليكم معلومات عن بي ام دبليو والفئة السابعة 2023 .
بي ام دبليو الفئة السابعة 2023
جميعنا نعلم بأن سيارات بي ام دبليو تتوفر بخيار للمحرك V12 أما بالنسبة للمواصفات بمحرك السيارة فهي كالآتي:
- بي ام دبليو السيارة موديل 74 بها محرك سته سلندر.
- المحرك سعته 3 لتر توربو.
- على جانبيه نظاماً ميلد هايبرد 48 فولت.
- المحرك قوته 375 حصان.
- يولد المحرك 540 نيوتن بالدوران.
اسعار بي ام دبليو
إن أسعار بي ام دبليو تختلف وفقاً للفئة الخاصة بالسيارة، وإليكم أسعار سيارات بي ام دبليو وهي كالآتي:
- سياره بي ام دبليو الفئة 74 أسعارها تبدأ من 93,300 دولاراً بتعادل بالريال السعودي 875 ريالاً سعودياُ.
- رسوم الشحنة يبلغ قدرها 995 دولار تعادل 3731 ريالاً سعودياً.
- دي ام دبليو سيريز الفئة 76 أسعارها تبدأ من 113600 ألف دولار أمريكياً تعادل بالريال السعودي 426,000 ريالاً سعودياً.
- رسوم الشحن 995 دولاراً أمريكياً يعادل بالريال السعودي
- بي ام دبليو الكهربائي بالكامل أسعارها تبدأ من 300 دولار تعادل 447.375 ريالاً سعودياً.
- رسوم الشحن التي تضاف عليها 995 دولار تعادل 3,731 ريالاً سعودياً.
مواصفات بي ام دبليو الجديدة
إن سيارة بي ام دبليو لها مواصفات متعددة ويتسائل عنها الجميع، وإليكم بعضاً من مواصفات السيارة وهي كالآتي:
- السيارة لها أبواب مسطحة ومشدودة لها فتحة وقفل عبر الهاتف الذكي ومفاتيح رقمية.
- لها تحكم بالفتح التلقائي والغلق.
- الشاشة رقمية ومنحنية تكن مزيج بين الأدوات الرقمية.
- كما أن مواصفات بي ام دبليو لها نظام معلومات وترفيه بالشاشة خاصة بها، ولها ناقلاً للحركة ذو حجم صغير يعاد تصميمه بوحدة التحكم.
- وتوجد خاصية جديدة الشريط التفاعلي وهو شريط يمتد بشكل مباشر بلوحة القيادة ويوفر لكم إضاءة. كما أنها تحتوي على الأزرار الإضافية
- تسمح للركاب بأن يشاهدوا يوتيوب عند الحاجة لذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 ومواصفاتها وأسعارها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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