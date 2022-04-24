سيارات هيونداي مستعملة سعودية أقل من 20 ألف ريال سيارات مستعملة بالسعودية

سيارات هيونداي مستعملة سعودية أقل من 20 ألف ريال، السيارات المستعملة في كل دول العربية من أكثر ما يتم البحث عنه لأنها تعد الوسيلة الوحيدة للتنقل خاصة في دول الخليج، وتكون السيارات المستعملة خاصة هيونداي وتويوتا وفورد وغيرها من أكثر ما يبحث عنه ويشغل بال مواطني المملكة العربية السعودية، بعيدا عن شراء سيارات الجديدة فيمكنك الحصول على سيارة مستعملة بحالة جيدة وبسعر منخفض أقل من 20 ألف ريال، وسنعرض لكم مجموعة من تلك السيارات المستعملة هيونداي وغيرها بأسعار مخفضة وتكون بجوده عالية ممتازة حالتها بكامل مواصفات السيارة وأرقام تواصل مع أصحاب السيارات.

سيارة هيونداي مستعملة بأقل من 20 ألف ريال

سيارة هيونداي النترا موديل عام 2015 للبيع مستعمل، السيارة متواجدة في القصيم، ناقل الحركة لها أوتوماتيك، عدد أبواب السيارة أربعة أبواب، لون السيارة الخارجي أبيض ناصع، نوع الوقود المستخدم بنزين، عداد الممشى للسيارة عند عرضها للبيع 140.000 كيلو متر.

حالة سيارة هيونداي ممتازة إصدار عام 2015. سعة المحرك تبلغ 1600 CC. سيارة هيونداي دفع أمامي. سيارة هيونداي عدد سليندر أربعة. الموتور مستخدم في حالة الوكالة. سعر السيارة هيونداي النترا 2015 يبلغ سعرها 15 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2012 محرك 2.5L للبيع مستعمل

للبيع سيارة هيونداي سوناتا بالقصيم بحالة جيدة. السيارة هيونداي إصدار واستعمال عام 2015. لون السيارة الخارجي أبيض ناصع. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة يبلغ 220.000 كيلو متر. نوع الوقود المستخدم بنزين. سعة المحرك 2500 سي سي عدد الأبواب أربعة أبواب، جنوط المنيوم. مرايات كهرباء، راديو، سنتر لوك، زر تشغيل. سعر السيارة 12000 ريال سعودي.

سيارة هيونداي ازيرا موديل عام 2017 محرك 2.4 CC مستعملة

السيارة هيونداي ازيرا ذات اللون البني بحالة جيدة. في القصيم سيارة هيونداي سنة الإصدار 2017. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة 78.000 ألف كيلو متر. سعة المحرك 2359 سي سي. ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. نوع الوقود المستخدم بنزين. السيارة تحتوي على 4 سلندر. جنوط المنيوم، نظام الحماية والأمان. مشغل اسطوانات، نظام تثبيت السرعة. مقاعد السيارة من الجلد، زر تشغيل. كاميرا خلفية، دعم MB3. عجلة القيادة معززة آليا، مرايات كهربائية. سعر السيارة كاش بدون تقسيط 19 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي النترا مستعملة إصدار عام 2015 بمحرك 1.8L