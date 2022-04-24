نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “احصل في الحال “قرض شراء سيارة مستعملة أو جديدة من مصرف الراجحي/ شراء سيارة بدون مقدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل السيارات من بنك الراجحي، نتعرف اليوم سويا على كيفية اخذ تمويل لشراء سيارة من مصرف الراجحي بدون مقدم، يبحث عنها الكثيرون داخل المملكة العربية السعودية حيث يساعدك المصرف على تملك سيارة جديدة أو مستعملة، فضلا عن سهولة الإجراءات والسرعة في الحصول على الموافقة خلال 24 ساعة من تقديم طلب القرض وصرف التمويل، المزيد من التفاصيل نقدمها لكم فى هذا المقال.

شروط الحصول على قرض السيارة من مصرف الراجحي 2021

هناك عدد من الشروط التي وضعها مصرف الراجحي للعملاء للحصول على تمويل شراء سيارة جديدة أو مستعملة وهذه الشروط :

أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم على التمويل هو 5000 ريال سعودي وهذا في حالة تأجير السيارة دون تحويل الراتب، وذلك للمواطنين السعوديين والمقيمين كذلك مع إضافة 1% قيمة رسوم إدارية ،ويتم دفع مبلغ يقدر 3% من قيمة السيارة قيمة السداد المبكر ،مع دفع 10% من ثمن السيارة مقدم.

عند إختيار التمويل التأجيري لشراء سيارة بدون تحويل راتب للمقيمين يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب هو 3 آلاف ريال سعودي ولا يوجد مقدم على السيارة.

في حالة إختيار التمويل التأجيري من قبل العملاء المتقاعدين يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 5000 ريال سعودي ويتم دفع قيمة 10% ثمن السيارة بإستثناء تحويل الراتب.

أهم مميزات تمويل السيارة من بنك الراجحي

اليكم مزايا تمويل السيارات من بنك الراجحي والتي تأتي على النحو التالي:

يقدم بنك الراجحي انظمه مختلفه للتمويل فضلا عن سهولة الإجراءات والمرونة في الشروط.

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، هذه البرامج حصلت على موافقة واعتماد شرعي من الهيئة الشرعية.

يقدم لك مصرف الراجحي التموين على السيارة بدون مقدم وقد تصل قيمة التمويل إلى 2 مليون ريال في بعض الحالات.

يحصل العميل على ما يضمن استحقاقه في حالة التعرض حدوث أعطال لأي سبب ما عدا الإهمال.

يتيح مصرف الراجحي برنامج يخص تقسيط السيارات للأشخاص العاملين في الأعمال المهنية بشرط الحصول على دخل ثابت وهو نفسه برنامج تمويل السيارات.

يقوم العميل بإختيار السيارة التي يرغب في إقتنائها ويشتريها البنك بدلا منه من أحد الفروع والوكلاء المعتمدين لديه.

عن طريق بنك الراجحي يمكنك الحصول على سيارة الاحلام سواء مستعملة أو جديدة فهو من البنوك التي تمنح العميل اختيار سيارته من أحد المعارض ثم يقوم مصرف الراجحي بشرائها له بسعر الكاش من ثم يتم ابرام عقد بين البنك والعميل، يشمل قيمة السيارة وفترة السداد وقيمة المبلغ المستحق دفعه شهرا للبنك وكل ذلك يحددها العميل حسب امكانياته المادية.

تمويل السيارات من بنك الراجحي

بنك الراجحي هو أحد البوك الكبري في المملكة العربية السعودية الذي يوفر للعميل الكثير من المزايا على رامج التمويى سواء التمويل العقاري او تمويل السيارات، فيحق للعميل الراغب في شراء سيارة حديثة اختيار السيارة من أحد المعارض المتواجدة في المملكة السعودية ليقوم البنك بشرائها كاش له ويعيد بيعها للعميل بنظام التقسيط، مع فترات سداد ميسرة وقيمة شهرية تتناسب مع العميل.