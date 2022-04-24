نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندورة وصلت السعودية..سيارة كيا سبورتاج 2023 الأكثر كفاءة في الجيل الخامس بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية في المقال التالي

سيارة كيا سبورتاج 2023 الأكثر كفاءة في الجيل الخامس بمواصفات ومميزات جبارة، من بين أنواع السيارات التي تتسم بالتطوير الحديث والعصري وهي سيارة كيا للإصدار الجديد سبورتاج هايبرد التصميم الجديد، أن الشركة سوف تبدأ ببداية بالنصف الثاني من العام الجاري 2022، بطرح السيارة في الأسواق العالمية والمحلية، حيث أن قد قامت شركة كيا بالإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد للموقع الرسمي عن طراز السيارة الجديدة من خلال موقعها الرسمي وعن المواصفات الرئيسية للسيارة الجديدة ويذكر أن سيارة كيا 2023 سوف تتنافس سيارة هيونداي توسان الحديثة. مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 الأكثر كفاءة السيارة تحتوي على محرك بنزين رباعي الاسطوانات وذات سعة 1.6 لتر ينتج 177 حصان وذات عزم دوران 195 رطل.

مزودة بناقل حركة يدوي مكون من ست سرعات، وأيضاً بناقل حركة أتوماتيك يعمل نحو سبع سرعات متنوعة.

يأتي محرك الديزل بسعة 2.0 لتر وينتج عنه قوة 18 حصان والدوران يبلغ 308 رطل.

مساحة السيارة الداخلية واسعة للغاي وتتمتع بالعديد من المعلومات المتطورة والحديثة.

سيارة كيا سبورتاج 2023 مزودة بواجهة أمامية وتمكنك من القيادة بأوضاع متنوعة ومتعدد.

مزودة بواجهة أمامية وتمكنك من القيادة بأوضاع متنوعة ومتعدد. من خلال مجموعة كثيرة من الأدوات الرقمية وبمقاس 12 بوصة.

الشاشة تعمل من خلال تقنية اللمس والسيارة تمل من خلال نظام الملاحة الحديثة.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية في الأمام وبالجانب وبها نظام خاص بالتحكم بالمناخ متوفر بها.

السيارة يوجد بها مقاعد رياضية، أما بالنسبة لنظام كبح السيارات .

ويعتبر نظام مانع للانغلاق ومتوفر بها توزيع إلكتروني يقوم بتثبيت السيارة. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023 متوفر بسيارة كيا سبورتاج 2023 بالداخل مستشعرات تساعد القائد على الركن الخلفي.

بالداخل مستشعرات تساعد القائد على الركن الخلفي. كما أنها مزودة بكاميرا خلفية تحمل الكثير من المميزات على حسب نوع السيارة.

تدعم نظام الإزاحة بالمحرك التي تزيد من قوة عمل المحرك وكفاءته.

تحتوي السيارة على مرايا كهربائية وبها فتحة في السقف والكثير من الإمكانيات العالية. سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 من المقرر أن يتم طرح سيارة يا سبورتاج في السوق السعودي للفئة الأولى قد تبلغ نحو 97 ريال سعودي.

في السوق السعودي للفئة الأولى قد تبلغ نحو 97 ريال سعودي. أما بالنسبة للفئة الثانية للسيارة قد تتم طرحها بسعر يبلغ حوالي 120.000 ريال سعودي.

وسوف يتم إصدار الفئة الثالثة للسيارة بمبلغ 120.000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة الغندورة وصلت السعودية..سيارة كيا سبورتاج 2023 الأكثر كفاءة في الجيل الخامس بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغندورة وصلت السعودية..سيارة كيا سبورتاج 2023 الأكثر كفاءة في الجيل الخامس بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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