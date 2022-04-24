تعرف “الآن” أرخص السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمواصفات ومميزات عاليه الجودة

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أرخص السيارات الحديثة في السعودية 2022 ،مع الارتفاع العالمي في أسعار السيارات تأثرت أسعار اغلب السيارات في السوق السعودي لذلك يعد أرخص أنواع السيارات الحديثة الجديدة 2020 من أكثر الموضوعات التي يتم البحث عنها من المواطنين السعوديين الذي يسعون للحصول على سيارة جديدة تناسب الفئة السعرية الاقتصادية، وقد وفرت العديد من أشهر شركات الإنتاج سيارات حديثة بسعر اقتصادي يبدأ من 50000 ريال سعودي فقط أرخص السيارات الحديثة في السعودية 2022 سيارة هيونداي جراند 2022 تتوفر سيارة هيونداي جراند 2022 في السوق السعودي للسيارات بسعر يبدأ من 54000 ريال سعودي وهو سعر منخفض مقارنة بمواصفاتها الجيدة.

هيونداي جراند 2022 في السوق السعودي للسيارات بسعر يبدأ من 54000 ريال سعودي وهو سعر منخفض مقارنة بمواصفاتها الجيدة. حيث تعمل سيارة هيونداي جراند 2022 بواسطة محرك قوي يولد طاقة بنحو 82 حصان،

تأتي سيارة هيونداي جراند 2022 بالمحرك رباعي الأسطوانات و تصل سعته إلى 1200 سي سي.

عزم دوران المحرك في سيارات هيونداي جراند 2022 يقدر بنحو 140 نيوتن لكل متر. سيارة أم جي 5 2022 تتراوح أسعار الفئات المختلفة من سيارة أم جي 5 2022 بين 47.900 : 52.785 ريال سعودي، وتعد من السيارات الاقتصادية في سعرها .

مواصفات محرك سيارة أم جي 5 2022 جيدة حيث يولد المحرك قوة 112 حصان وهو محرك يتكون من 4 أسطوانات ويعمل بسعة 1.2 لتر.

السرعة القصوى للسيارة أم جي 5 2022 هي 180 كيلو من خلال ساعة واحدة. ويأتي عزم دوران المحرك بمقدار 150 نيوتن لكل متر.

صممت المقصورة الداخلية للسيارة بحيث يتناسب الاستخدام العائلي وهي تتسع لخمس أفراد ويوجد بالمقصورة الداخلية الكثير من الكماليات و أساليب الترفيه التي تجعل القيادة للسيارة أم جي 5 2022 ممتعة وآمنة. سيارة هوندا سيتي 2022 يوجد أكثر من موديل من سيارة هوندا سيتي 2022 يتراوح سعرها بين 55.200 : 72.200 ريال سعودي وهي بذلك السعر تدخل ضمن فئات أرخص السيارات الحديثة الموجودة في السوق السعودي.

صمم محرك السيارة هوندا سيتي 2022 من أربع أسطوانات تمكنه من تحمل سعة تصل إلى 1500 سي سي ويولد قوة حصانيه تقدر بنحو 119 حصان.

عزم دوران سيارة هوندا سيتي 2022 يبلغ 540 نيوتن لكل متر وتقدر السرعة القصوى لسيارة هوندا سيتي بنحو 190 كيلومتر في الساعة.

والثلاث سيارات السابقة تعد أرخص السيارات الموجودة في السوق السعودي والتي نزلت السوق حديثا مع بداية عام 2022. عمر شويل - جدة تعرف "الآن" أرخص السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمواصفات ومميزات عاليه الجودة - ثقفني

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