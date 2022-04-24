نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض سيارات هيونداي مستعملة بالمملكة السعودية وأفضل الموديلات المشهورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض سيارات هيونداي مستعملة بالمملكة السعودية وأفضل الموديلات المشهورة تعتبر سيارات هيونداي المستعملة من أكثر السيارات التي ازداد البحث عنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة وذلك بعد أن ازداد سعر السيارات داخل الأسواق بشكل كبير بدأ الجميع يبحثون عن أفضل السيارات المستعملة والتي تكون جيد وحالتها جيدة حيث يوجد العديد من السيارات يبدأ سعرها من 9 , 000 ريال سعودي بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع مالك السيارة بشكل مباشر لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة جميع مواصفات سيارة هيواندي.

سيارة هيونداي مستعملة

تتميز هذه السيارة بأن سعرها يتناسب مع جميع الفئات حيث يبدأ سعرها من 8000 ريال سعودي فأكثر وتتميز باللون الأسود بجانب أن موديل 2007 وتتميز هذه السيارة بوجود تحكم في عجله القيادة مع وجود مكيف هواء يعمل بشكل أوتوماتيكي وسيارة ستة سلندر ويتم سداد هذه السيارة كاش وبالتالي يمكن التواصل مع المسؤول من خلال رقم 96659865883.

مواصفات سيارة هيونداي النترا 2011

يمكنكم من خلال السطور القادمة أهم مواصفات سيارة هيونداي النترا 2011 وهي كالآتي:

تتميز هذه السيارة بوجود أربعة سلندر كما تتميز السيارة باللون الأبيض.

يتواجد فيها نظام الأمان وعداد المشي للسياره يصل إلى 300 , 000 كيلو متر.

يبدأ سعر هذه السيارة داخل الأسواق السعودية 10 , 000 ريال سعودي وبالتالي يمكن التواصل مع المالك على رقم 966537090 755 يمكن أيضا معرفة أرخص السيارات الحديثة في المملكة 2021 هيونداي سيتي بالتفصيل.

سيارات هيواندي سوناتا موديل 2005

سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة مواصفات سيارات هيواندي سوناتا موديل 2005 وهي كالآتي:

تتميز هذه السيارة باللون الأزرق ويوجد للسياره أربعة سلندر مع وجود نوافذ كهربائية.

يوجد في هذه السيارة دعم أم بي 3 نظام صوت عالي يصل سعر هذه السيارة حوالي 10 , 000 ريال سعودي وبالتالي يمكن التواصل مع مالك السيارة على رقم 9 6 6 5 9 2 3 9 7 3 7 8 يمكن أيضا الاطلاع على عروض هائلة من السيارات المستعملة بالمملكة.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2003

تتميز هذه السيارة باللون الأسود مع وجود أمان السيارة امتصاص الغاز وتحكم اوتوماتيك للثبات.

كما تتميز هذه السيارة بوجود سقف زجاجي ويوجد فيها نقود كهربائي التحكم ومساند رأس أوتوماتيكي كما تتميز هذه السيارة بوجود مقاعد من الجلد ومدفأة

يصل سعر هذه السيارة كاش بدون تقسيط حوالي 9000 ريال سعودي وبالتالي يمكن التواصل مع المالك من خلال رقم 966560514759 يمكن الاطلاع علي أنواع سيارات هيونداي مستعملة بأسعار تبدأ من 9 آلاف بالمملكة السعودية.