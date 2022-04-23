بـ19 الف درهم.. ارخص سيارات مستعملة للبيع في أبوظبي بحالات ممتازة من الداخل والخارج

بـ19 ألف درهم.. أرخص سيارات مستعملة للبيع في أبوظبي نقدم لكم حزمة سيارات مستعملة في أبوظبي حيث يتوفر في سوق الإمارات للسيارات المستعملة مئات السيارات التي تتميز بإمكانيات متطورة وعالية الجودة، فالإمارات تتميز بتوافر العديد من أفضل السيارات في أسواقها سواء السوق العادية للسيارات الجديدة أو سوق المستعمل، وتعتبر السيارات المستعملة هي فرصة عظيمة بالنسبة للأشخاص التي تريد شراء سيارة حديثة ولكن بأسعار أقل من المتعارف عليها في الأسواق وبإمكانيات مثل إمكانيات السيارات الجديدة.

سيارات مستعملة في أبوظبي

1. سيارة مرسيدس بنز 2007

تعد سيارات مرسيدس فئة بنز من أكثر السيارات شهرة حول العالم والتي عليها إقبال كبير وذلك حتى بعد مرور الكثير من الوقت على إصدارها وهذه السيارة الكبيرة تتميز بكل مما يلي:-

يمكن للسيارة أن تسير حتى 115 ألف كيلو متر والموتور يعمل بالبنزين.

لون السيارة الخارجي أبيض وتحتوي على بابين فقط.

المحرك يعتمد على ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

سعر بيع السيارة 40 ألف درهم إماراتي.