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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ19 الف درهم.. ارخص سيارات مستعملة للبيع في أبوظبي بحالات ممتازة من الداخل والخارج في المقال التالي
بـ19 ألف درهم.. أرخص سيارات مستعملة للبيع في أبوظبي نقدم لكم حزمة سيارات مستعملة في أبوظبي حيث يتوفر في سوق الإمارات للسيارات المستعملة مئات السيارات التي تتميز بإمكانيات متطورة وعالية الجودة، فالإمارات تتميز بتوافر العديد من أفضل السيارات في أسواقها سواء السوق العادية للسيارات الجديدة أو سوق المستعمل، وتعتبر السيارات المستعملة هي فرصة عظيمة بالنسبة للأشخاص التي تريد شراء سيارة حديثة ولكن بأسعار أقل من المتعارف عليها في الأسواق وبإمكانيات مثل إمكانيات السيارات الجديدة.
سيارات مستعملة في أبوظبي
1. سيارة مرسيدس بنز 2007
تعد سيارات مرسيدس فئة بنز من أكثر السيارات شهرة حول العالم والتي عليها إقبال كبير وذلك حتى بعد مرور الكثير من الوقت على إصدارها وهذه السيارة الكبيرة تتميز بكل مما يلي:-
- يمكن للسيارة أن تسير حتى 115 ألف كيلو متر والموتور يعمل بالبنزين.
- لون السيارة الخارجي أبيض وتحتوي على بابين فقط.
- المحرك يعتمد على ناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.
- سعر بيع السيارة 40 ألف درهم إماراتي.
2. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2017
تم إصدار هذه السيارة في أواخر عام 2016م حتى يتم تقديمها في بداية عام 2017م وتتميز بكل مما يلي:-
- السيارة تتوفر في سوق المستعمل بسعر 50 ألف درهم إماراتي.
- تستطيع استيعاب حتى 160 ألف و329 كيلو متر مسافة وتسير بالبنزين.
- نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي وتتكون من خمسة أبواب.
- لون السيارة الخارجي أحمر قاتم.
3. سيارة فورد إيكو سبورت 2020
تعد سيارة فورد إيكو سبورت من أفضل السيارات التي تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV وتتميز السيارة بكل مما يلي:-
- تم إصدار السيارة في عام 2020 ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.
- تتكون السيارة من أربعة أبواب ولونها الخارجي أبيض.
- سعر بيع السيارة 48 ألف درهم إماراتي.
- تعمل بالبنزين ويمكنها قطع مسافة قدرها 5 آلاف كيلو متر.
4. سيارة نيسان التيما 2013
بالرغم من أن السيارة تم إصدارها منذ وقت طويل ولكنها عليها إقبال كبير حتى الآن وتتميز بكل مما يلي:-
- سعر السيارة المتوفرة به في سوق المستعمل 19 ألف و500 ريال سعودي.
- تحتوي السيارة على خمسة أبواب وناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.
- تعمل بوقود البنزين لقطع مسافات تصل إلى 170 ألف كيلو متر.
- لون السيارة الخارجي أسود.
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