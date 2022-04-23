نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر تويوتا كامري جراندي 2021 وخصم يصل إلى 20 ألف ريال شامل الضريبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض سعر تويوتا كامري جراندي 2021 وخصم يصل إلى 20 ألف ريال شامل الضريبة، لا شك أن تويوتا تقدم مجموعة من السيارات تعتبر هي الأفضل والأكثر مبيعا بالمملكة، خاصة سيارات كامري الفاخرة التي يرغب الجميع في اقتنائها. نتحدث اليوم عن أحد فئات كامري 2021 المميزة وهي فئة قراندي التي تأتي بمحرك هايبرد، حيث نتناول أبرز مواصفات السيارة المزودة بتجهيزات فل كامل، كما نكشف لكم عن أقل سعر لكامري فئة جراندي 2021 بالسعودية؛ حيث انخفض سعرها بنسبة تصل إلى حوالي 14 بالمائة ضمن عروض عبد اللطيف جميل الأخيرة بمناسبة شهر رمضان.

سعر تويوتا كامري جراندي 2021

تتميز السيارة بمحرك هايبرد هجين رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي يولد قوة 212 حصان، وميزة أساسية لهذا المحرك هي صرفية الوقود والاستهلاك القليل جداً للبنزين، حيث يُمكنك من السير مسافة 23 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز بلس، القير أوتوماتيك والسيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي للعجلات. انضمت السيارة إلى تخفيضات عبداللطيف جميل للسيارات بمناسبة شهر رمضان، ووصل سعر تويوتا كامري 2021 قراندي إلى 126 ألف وسبعمائة ريال بدلا من 146 ألف و855 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

تتميز فئة جراندي المميزة بشبك أمامي من الكروم باللون الأسود، أنوار ليد عالي واطي، ليد نهاري، كشافات ضباب أماميه ليد وحساسات أمامية. كما تتميز السيارة بفتحة سقف بانوراما، جنوط مقاس 18 إنش، إشارات جانبية مع إمكانية الطي أوتوماتيك وإشارات على المرايا، بالإضافة إلى تصميم خلفي يحتوي على جناح خلفي، انوار ليد خلفية، كشاف ضباب خلفي، كاميرا خلفية، بالاضافة إلى حساسات خلفية.

كامري 2021 فئة قراندي

تأتي السيارة من الداخل بتجهيزات مميزة للغاية من كافة الاتجاهات، فهي مجهزة بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي، جلنط كهربائي بخاصية الأوتو هولد، مقاعد جلد، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه وسطية تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد اوتو، تحكم كهربائي في المقاعد، بالاضافة إلى إمكانية التحكم عن طريق الريموت. وإذا تحدثنا عن مواصفات الأمان نجد أن فئة قراندي مزوة بنظام تحذير مغادرة المسار، تقنية دعم المكابح وعدد 6 وسائد هوائية.

وإذا نظرنا إلى مواصفات الترفيه والتكنولوجيا نجد أن السيارة مجهزة بنظام ملاحة، اتصال يو اس بي، بلوتوث، أبل كار بلاي، 9 مكبرات الصوت، مسند بالوسط درج، شاحن لاسلكي، سنتر لوك على الأبواب، نوافذ كهرباء. كما تتميز كامري قراندي موديل 2021 بإمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة والوسائط والبلوتوث، مكيف أوتوماتيك، فتحات تكييف للمقاعد الخلفية، منفذين يو اس بي خلفيين، بالاضافة إلى مسند خلفي مع حاملات أكواب.