نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 999 ريال لسيارات بدون مقدم وأول 3 أقساط مجانا ولا تحتاج إلى رسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة احصل على أفضل عروض السيارات الحديثة بسعر جيد ومناسب لك ولجميع أفراد عائلتك، فهناك عروض سيارات جديدة موديل 2022 والتي تتميز بالفخامة وامتلاك جميع الإمكانيات القوية، وتوفر لك التصليح أو إضافة أي من الكماليات التي تحتاج إليها، وحتى لا تستصعب الأمر عند عدم امتلاكك سعر السيارة فقد قامت أحد الشركات بتقديم عروض رمضانية بمناسبة شهر الكرم، وتوفير عروض مناسبة لجميع محدودي الدخل بجانب إضافة المزيد من العروض التي تهم المواطن، وقد قام البنك المركزي السعودي بتوفير عدد كبير من الشركات والبنوك د اخل المملكة العربية السعودية التي تقوم بمزاولة التمويل التأجيري للسيارات والذي ينتهي بالتملك، وهناك شركات وبنوك تقوم بتقديم تمويل السيارات المستعملة والسيارات الجديدة وفق راتبك الشهري لتحسين الحياة الاجتماعية للمواطن والمقيم.

تمويل السيارات الجديدة بأقل قسط شهري

يمكنك أن تحصل على أفضل أنواع السيارات لموديل 2022 من MG وأيضا سيارات كثيرة أخرى بمزايا عديدة ومتنوعة عند التقديم لطلب التمويل، سيارات مستعملة بالتقسيط، من أقوى عروض التمويل أنه بدون مقدم فلا يتطلب أن تقم بدفع أي دفعات أولى، ولا يحتاج إلى ضامن، ولا يتم دفع أي رسوم إدارية للعرض المتوفر لشهر الكرم والذي يتميز بتقديم عروض مميزة كما أنه سوف يكون هناك دفع 3 أقساط الأولى مجاناً على الشركة والتي سوف يتم حسابها من خلال 60 شهرا لسداد سعر السيارة، والتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بقسط شهري 999 ريال ، وأيضاً عروض سيارات أخرى لك ولعائلتك وأيضا تمويل للسيارات المستعملة بضمان 3 سنوات لراحة العملاء وحصولهم على أفضل خدمات التمويل المقدم من أهم وأقوى الشركات داخل السعودية.

شروط عبد اللطيف جميل

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتم الموافقة على طلب تمويلك للسيارة بإجراءات سريعة، سيارات جديدة بدون مقدم، والتي تتلخص في أن يكون المتقدم لطلب التمويل موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو متقاعد، ويجب أن يكون السجل الائتماني للعميل جيد وبدون أي مشاكل أو تعثرات مالية، وأن يكون الراتب الشهري 3000 ريال ولا يقل عن ذلك، كما يجب أن يكون العميل بالجهة الحكومي يعمل قبل طلب التمويل بشهر، أما الموظف بالقطاع الخاص فلا يقل عن ثلاثة أشهر، والعروض المقدمة لسيارات MG 2022 ومنها أم جي 5، وأم جي 6، واراكس، ويمكنك أن تقم باختيار الأفضل لك واستخدام حاسبة التمويل للمقارنة بين السيارة والأخرى لتحصل على كل ما هو أفضل لك وفق راتبك الشهري.

كيفية التقديم لطلب سيارات أم جي

من خلال شركة عبد اللطيف جميل سوف تحصل على سيارة أحلامك بإجراءات سريعة، فقط تقدم بطلبك إلكتروني من خلال الموقع، أو الذهاب إلى أحد فروع الشركة في المملكة، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 طوال أيام الأسبوع لتحصل على سيارة أحلامك.