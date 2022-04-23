نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارة مازيراتي ليفانتي 2022 الرياضة متعددة الاستخدامات الأقوي في السعودية صاحبة الدفع الرباعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة مازيراتي ليفانتي 2022 نقدم اليوم لكل زوارنا كافة التفاصبل المتعلقة حول سيارة مازيىاتي ليفانتي الأقوي في السعودية وذلك لكل الراغبين في شراء السيارة نوفيكم بالنواصفات والمزايا والسعر والعيوب ما قبل الشراء ليكون لديك تقرير شامل عن سيارة مازيراتي الفاخرة.

تقسيط سيارة مازيراتي ليفانتي 2022

سيارة مازيراتي ليفانتي تشتهر بقوتها بين كافة الطرازات الأخري وذلك بالطلع يىجع آلى المواصفات الخاصة بالتصميم الذي يزيدها قوة، وهي من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صاحبة الدفع الرباعي وكروس أوفر، مع خطوط رفيعة منحوتة تزيد من اناقة تصميمها الهارجي، ومن الجهة الأمامية مزودة بشبك صنوع من الكروم على شكل خطوط عمودية، وقد ظهرت للمرة الاولي لها في معرض جينيف في عام 2016 واليكم أهم مزايا سيارة مازيراتي ليفانتي.

مزايا سيارة مازيراتي ليفانتي

مزدوة بفرش جلدي فاخر.

مزودة بشاشة لمس قياس 8.4 إنش.

مزودة بنظام صوتي بـ8 سماعات.

مزودة بميزة تثبيت السرعة.

مزودة بنظام التحكم مع نزول المنحدرات.

مزودة بنظام تكييف هوائي ثنائي المناطق.

مزودة بمساحات للزجاج الأمامي بجانب مستشعرات للمطر.

مزودة بميزة الدخول بدون مفتاح.

ميزة فتح الباب الخلفي كهربائياً

مزودة بزجاج كهربائي.

مزودة بمرايا كهربائية.

مزودة بمقاعد كهربائية التحكم.

سعر سيارة مازيراتي ليفانتي 2022

جاء سعر سيارة مازيراتي ليفانتي اساسي في المملكة العربية السعودية بقيمة 395.450ريال سعودي.

جاء سعر سيارة مازيراتي ليفانتي اس في 473.750 ريال سعودي.

جاء سعر سيارة مازيراتي ليفانتي تروفيو بسعر 729.300 ريال سعودي.