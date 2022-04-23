سيارات مستعملة رخيصة في الكويت بسعر يبدأ من 850 دينار بحالة جيدة وممتازة

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سيارات مستعملة رخيصة في الكويت بسعر مخفض وبحالة ممتازة وجيدة بعد الفحص، نقدم مواصفات وسعر كل سيارة وحالتها وعدد الممشى من اشهر السيارات المطلوبة في الكويت مثل بي أم دبليو وشيفروليه وهيونداي وتويوتا بشكل مُحدث يوميًا تشكيلة سيارات مستعملة في الكويت، تعتبر السيارات شيئًا أساسيًا في الحياة اليومية فلا يمكن الاستغناء عن السيارات وتعد من أكثر الأشياء التي عليها بحث يومي بالملايين سواء شراء سيارة مستعملة أو جديدة على حسب الحالة الاقتصادية للمواطن، سوف نعرض أسعار سيارات مستعملة بسعر رخيص في الكويت في خلال السطور التالية ومواصفات كل سيارة. سيارات مستعملة رخيصة في الكويت شيفروليه بليزر أر أس موديل 2007 مستعملة وهي من سيارات الدفع الرباعي تأتي بسعة محرك 3600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك دفع أمامي سداسية الأسطوانات، وتأتي مطابقة للمواصفات الأمريكية.

عدد الكيلومترات المُستهلكة 150 ألف كم (منخفض).

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على وسائد هوائية ونظام مانع انغلاق الفرامل مع إمكانية التحكم في ظروف الجو ونظام تثبيت عالي الكفاءة ونظام ملاحي دقيق وميزة الدخول بدون مفتاح، والنوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء وحساسات للركن مع عجلة قيادة معززة أليًا.

سعر شيفروليه بليزر ار اس مستعملة 850 دينار كويتي. بي أم دبليو أكس 5 35i موديل 2006 مستعملة سيارة دفع رباعي سعة محركها 3500 سي سي سداسية الأسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيك، مواصفاتها القياسية تطابق مع مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

عدد الكيلومترات المستهلكة 133 ألف كم ( منخفض ).

السيارة بها القليل من العيوب والآثار الناتجة من الاستخدام.

تحتوي على نظام ABS وجنوط ألمونيوم، مكيف وقفل مركزي والمقاعد من الجلد الفاخر وحساسات للركن، نظام ملاحي دقيق والنوافذ والمرايات تعمل أوتوماتيكيًا، عجلة القيادة معززة أليًا وميزة الدخول بدون مفتاح والمقاعد مهيئة كهربائيًا، مشغل ام بي 3 وراديو وبلوتوث.

سعر بي أم دبليو أكس مستعملة في الكويت 1.450 ألف دينار كويتي. أودي سبورت ياك اي اتش بي5 موديل 2013 وهي من السيارات ذات الدفع الأمامي يبلغ سعة محركها 2000 سي سي وناقل الحركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة 141 ألف كم.

بها القليل من التلف البسيط الذي يسهل مُعالجته.

تحتوي على مكيف قوي ونظام حماية كامل، ومساعد اصطفاف وحساسات لسهولة الركن، وفتحة سقف وسنتر لوك، المرايات والنوافذ كهربائية، المقاعد جلدية قابلة للتهيئة كهربائيًا، نظام تثبيت كفئ وعجلة قيادة مُعززة أليًا، شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، مشغل راديو وبلوتوث ومدخل يو اس بي و AUX.

ونظام حماية كامل، ومساعد اصطفاف وحساسات لسهولة الركن، وفتحة سقف وسنتر لوك، المرايات والنوافذ كهربائية، المقاعد جلدية قابلة للتهيئة كهربائيًا، نظام تثبيت كفئ وعجلة قيادة مُعززة أليًا، شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، مشغل راديو وبلوتوث ومدخل يو اس بي و AUX. سعر بي ام دبليو اكس مستعملة في الكويت 2400 دينار كويتي. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة رخيصة في الكويت بسعر يبدأ من 850 دينار بحالة جيدة وممتازة - ثقفني

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