وصل وحش السيارات الروسية... تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة كليا مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول

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سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة كليا، سيارة لادا نيفا 2022 تشتهر باسم لادا برنتو وقد كشفت عنها الشره الروسية أفتوفاز التي تتسم بالأناقة والجاذبية وذات مواصفات عالية الجودة، جعلت السيارة تنال على شهرة واسعة قبل القيام بطرحها في الأسواق السعودية، حيث أن السيارة تجمع بين المظهر الشبابي وبين الكلاسيك، وتناسب الكثير من الفئات العمرية المختلفة وقد تم طرح الإصدار الأول للسيارة بالأسواق منذ عام 1977 وسوف نتعرف اليوم على أبرز مواصفات ومميزات السيارة وأسعارها في بعض الدول. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة كليا مواصفات سيارة لادا نيفا 2022 سيارة لادا نيفا 2022 تحتوي على محرك قوي للغاية ذان سعة 114 حصان، تقدر بحوالي 1600 سي سي.

تحتوي على محرك قوي للغاية ذان سعة 114 حصان، تقدر بحوالي 1600 سي سي. كما أن السيارة متاحة بمحرك أخر أقوى نوعاً ما ينتج عنه قوة تصل حتى 168 حصان، وذات سعة 2000 سي سي بمعدل 2 لتر.

تم صناعة عجلات سيارات لادا نيفا من مادة البلاستيك المقوى المضاد للصدمات.

مقاس العجلات الخاص بها يبلغ نحو 15 بوصة.

السيارة يوجد بها الكثير من أنظمة الأمان منها نظام الفرامل المانع للانغلاق وتحتوي أيضاً على تقنية الحقن الإلكتروني. مميزات سيارة لادا نيفا 2022 سيارة لادا نيفا 2022 تشتهر بالكثير من المميزات التي تجعل السيارة من أفضل أنواع السيارات التي توجد بالأسواق السعودية.

تشتهر بالكثير من المميزات التي تجعل السيارة من أفضل أنواع السيارات التي توجد بالأسواق السعودية. حيث أن السيارة تتسم بوجود مصابيح كهربائية تدعم العمل بتقنية الليد توجد بجانب السيارة من الخلف.

كما أن السيارة يوجد بها عوازل صوتية تعمل على منه الضوضاء الصادر من خارج السيارة.

يوجد بها مقاعد مريحة ومبطنة تساعد على توفير التدفئة للركاب والشعور بالراحة.

السيارة يوجد بها أنظمة متعددة للترفيه منها دعم تقنية أبل كاري بلاي ووجود بلوتوث.

يوجد بالسيارة شاشة تعمل من خلال اللمس ويوجد بها أنظمة الأمان والسلامة.

التي تساعد في المحافظة على السيارة للركاب من التعرض للصدمات.

تحتوي على وسائد هوائية إلى جانب نظام الفرامل المانع للانزلاق.

تتسم السيارة بالثبات القوي على الطرق المختلفة حتى عند زيادة السرعة عند القيادة. أسعار سيارة لادا نيفا 2022 قد تم القيام بطرح سيارة لادا نيفا 2022 في سوق السيارات الروسي بإصدارين مختلفين تبدأ الفئة الأولى من 623 روسي.

في سوق السيارات الروسي بإصدارين مختلفين تبدأ الفئة الأولى من 623 روسي. أما الفئة الثانية يبلغ سعرها 711 روسي، ومتاحة في السوق السعودي فقد

طرحت نسخة واحدة للسيارة بسعر يبدأ من 36.850 ريال سعودي. عمر شويل - جدة وصل وحش السيارات الروسية... تعرف على سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة كليا مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول - ثقفني

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