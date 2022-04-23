نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيسان باترول 2022 المواصفات والمزايا بالصور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم عملاق صناعة السيارات الياباني العريق ، علامة نيسان إحدى سياراته الأشهر علي مستوي العالم ، والأكثر مبيعاً في أسواق المنطقة العربية والمملكة العربية السعودية ، نيسان باترول 2022 المواصفات والمزايا بالصور ، والتي نستعرض من خلال مقالنا اليوم أهم مزايا وعيوب تلك السيارة القوية ، وبيان شامل لمواصفاتها الفنية والتقنية والتكنولوجية ، ووسائل الراحة والأمان والترفيه المقدمة في نيسان باترول الجديدة ، وبيان بالفئات المتاحة بالسوق وسعر كل فئة منها ، والتي تعد منافس قوي ومباشر ليسارة تويوتا لاند كروزر 2022 بأسواق الخليج والمملكة وشمال إفريقيا كما نتعرف علي سعر و صور ومواصفات و عيوب كل فئة من الداخل والخارج.

نيسان باترول 2022 المواصفات والمزايا بالصور

في الفترة الأخيرة انتعشت سوق السيارات العالمية بتصميمها مميزه لعل من أبرزها تصميمات التحديث علي سيارة نيسان باترول 2022 :

تقدم السيارة في السوق السعودية بثماني طرازات رئيسية مختلفة الأسعار والمواصفات هي :

الأولي XE بسعر 201 ألف ومائة ريال سعودي. الثانية SE T2 بسعر يدقر بـ 231 ألف و 800 ريال. الثالثة SE TITANIUM بقيمة 258900 ر.س . الرابعة SE PLATIUM CITY : وسعرها 280 ألف ريال و 400. الخامسة LE T1 : بتسعير 257 ألف ومائة ريال سعودي. السادسة LE T2 : وجاءت بقيمة 282600 . السابعة LE TITANIUM وتسعيرها جاء 315 ألف ريال. الثامنة LE PLATINUM CITY : بما يساوي 372500 ر.س .

والسيارة تقدم في مصر بفئة واحدة فقط بها كافة الكماليات بسعر ثلاث ملايين وخمس مائة ألف جنيه ، كذلك يمكنكم التعرف علي فئات وأسعار السيارة الصينية الحدية بايك X7 .

المواصفات لنيسان باترول 2022 nissan الجديدة

تقدم شركة نيسان عبر موقعها الرسمي بالمملكة العربية السعودية بيان مفصل باللغتين العربية والانجليزية عن سيارتها باترول موديل 2022 :

مواصفات المحرك محرك ذو 6 أسطوانات بسعة 4,0 لتر ، قدرة 275 حصاناً بمقدار 5,600 دورة في الدقيقة/ 394 نيوتن متر ، بمقدار 4,000 دورة في الدقيقة

محرك ذو 8 أسطوانات بسعة 5,6 لتر ، قدرة 400 حصاناً بمقدار 5,800 دورة في الدقيقة/ 560 نيوتن متر ، بمقدار 4,000 دورة في الدقيقة ناقل الحركة ناقل حركة أوتوماتيكي ب 7 سرعات

تدعم التنقل أثناء القيادة والطرقات من خلال 4 أوضاع الفرامل ونظام التعليق تروس تفاضلية محدودة الانزلاق من الأنظمة العالية

قفل ترس تفاضلي خلفي الدفع الكلي

التحكم في نظام التعليق ” نظام التحكم في حركة الجسم الهيدروليكي “

خاصية مراقبة الدروب الوعرة ” زاوية عجلة القيادة ونظام التحكم الديناميكي بالمركبة “

نظام المكابح المانعة للانغلاق ومواصفات اقوي العجلات والإطارات عجلات مسبوكة بطلاء آلي مقاس 18 بوصة

او عجلات مسبوكة بطلاء آلي مقاس 20 بوصة

أو عجلات من سبائك البلاتينيوم بطلاء آلي مقاس 20 بوصة

إطارات مناسبة لجميع الفصول المناخية P265/70R18

و إطارات مناسبة لجميع الفصول المناخية P275/60R20

الإطار الاحتياطي الجديد

خصائص نيسان باترول والمزايا بالصور

بالإضافة إلي أهم مزايا سيارات نيسان باترول نستعرض خواص السيارة كالآتي :

مصد الطرق الوعرة.

واقي مصد خلفي.

المصابيح LED الأمامية.

مصابيح LED أمامية مع نظام استواء يدوي.

و مصابيح للإضاءة النهارية بخاصية تعرف الضوء.

كذلك مصابيح LED خلفية.

مصباح LED أمامي للإضاءة عند الضباب.

ومصباح LED خلفي للإضاءة عند الضباب.

مرايات كهربائية خارجية سوداء.

مرايا كهربائية خارجية بلون الهيكل مزودة بإشارة انعطاف ومصباح إنارة أرضية.

ومرايا كهربائية خارجية مطلية بالكروم مزودة بإشارة انعطاف ومصباح إنارة أرضية.

قضبان للسقف و جناح خلفي.

خطاف خلفي وأمامي لسحب الهيكل.

حلقة محور ارتكاز خلفية.

باب خلفي كهربائي

فتحة سقف كهربائية مزودة بواقي شمس يعمل يدوياً

مجموعة ملحقات من الكروم : قضبان حماية جانبية من الكروم. واقي المصد العلوي. لوح وضع قدم مضيئة.



أنظمة الأمان والحماية باترول 2022 patrol

نظام مساعدة السائق والتنقل الذكي من نيسان.

كذلك نظام تثبيت السرعة في سيارات نيسمو يساعد في توفير استهلاك الوقود.

التحكم الذكي في ثبات السرعة.

التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي.

فرامل الطوارئ الأمامي بالإضافة إلى نظام حماية المشاة.

تحذير من مغادرة حارة السير والتدخل الذكي.

والتحذير من النقاط العمياء والتدخل الذكي.

استشعار السيارات القادمة من الخلف

و استشعار السيارات القادمة من الخلف والتدخل الذكي

منظومة الركن الخلفي

و منظومة الركن الأمامي

كاميرا الرؤية الخلفية

تجهيزات الرؤية الشاملة الذكي مع مستشعر الأجسام المتحركة

النمط الذكي للمصابيح الأمامية الآلية

إمكانية التحكم في الإضاءة العالية

التحكم الديناميكي بالمركبة

وجدير بالذكر أن شركة كيا الكورية تقدم سيارتها الأكثر مبيعا سبورتاج 2022 بأنظمة أمان وسلامة أكثر تطوراً مما سبق.

أنظمة مساعدة القيادة من نيسان

نظام مساعدة السائق والتنقل الذكي من نيسان LE PLT LE TIT LE T2 LE T1 SE PLT SE TIT SE T2 XE ونظام المساعدة على صعود التلال منظومة التحكم عند هبوط التلال تجهيزات الاتصال والمعلومات الترفيهي شاشة عرض متقدمة لبرنامج مساعدة السائق مقاس 7 بوصات شاشات عرض الملفات الصوتية مقاس 6.75 بوصات وشاشة رئيسية HD مقاس 12,3 بوصة عدد 4 مكبرات صوتية أو 6 مكبرات صوتية عتاد الصوت BOSE PREMIUM المزود ب 13 مكبراً صوتياً أنظمة ترفيه للمقاعد الخلفية مقاس 10,1 بوصات بشاشة متصلة بالهاتف*** تطبيق CarPlay من آبل اللاسلكي وتطبيق Android Auto اللاسلكي شاحن لاسلكي و منفذا USB بلوتوث لاستخدام الهاتف وتشغيل الملفات الصوتية عن بعد

تجهيزات الراحة والرفاهية في باترول

تكييف هواء مزدوج آلي بخاصية ذاكرة المفتاح الذكي. نظام تكييف هواء خلفي شفرات لتعديل مستوى الهواء بالإضافة لمفتاح تشغيل. مسند الذراعين متوسط مع صندوق تبريد بفتحتين. مفتاح تشغيل المحرك عن بُعد إمكانية التبديل للوضع الموفر التعتيم اليدوي بمرآة الرؤية الخلفية خاصية إمالة كهربائية وعمود توجيه تلسكوبي مزود بذاكرة لمقود السيارة مرايا كهربائية خارجية تنطوي تلقائياً مزودة بخاصية الطي التلقائي وعكس الإمالة. سبعة منافذ للطاقة بقدرة 12 فولت تيار مباشر

كما تقدم سيارة هيونداي توسان 2023 العديد من وسائل التجهيز والرفاهية القوية يمكن أن تتعرف عليها.

تجهيزات إضافية لنيسان باترول الجديدة 2022

مقاعد من القماش أو الجلد الصناعي حسب الفئة.

عجلة قيادة مكسوة بالجلد الطبيعي أو مطعمة بالخشب مع كسوة الجلد حسب فئة السيارة.

مقعد، ومفتاح ذكي، ومرايا بالأبواب، وتوجيه، وتكييف الهواء مع خاصية الذاكرة لكل منها.

مقعد السائق يتحرك في 6 اتجاهات كهربياً انزلاق وإمالة ورفع مع دعم المنطقة القطنية.

مع نظام تدفئة وتبريد بمقاعد الصف الأول

هيكل مزود ب 8 خطافات لحزم الأمتعة

مداسات أرضية و مداس بصندوق الأمتعة

وعلي غرار التجهيزات الحديثة تقدم السيارة هافال H9 العديد من المميزات الرائعة يمكن الاطلاع عليها عبر موقعنا.

أنظمة السلامة والأمان في باترول الجديدة