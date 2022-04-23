نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات رخيصة ولا في الأحلام..53 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث أنواع السيارات في السعودية لعام 2022 بمميزات ومواصفات جبارة في المقال التالي
53 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث أنواع السيارات في السعودية لعام 2022 بمميزات ومواصفات جبارة، الجدير بالذكر أن أكبر سوق للسيارات موجود في المملكة العربية السعودية تضم أنواع الأذواق للعملاء الكرام، وقد نجد أن العديد من الأشخاص يبحثون عن أفضل المواصفات والتقنيات الحديثة، ويرغبون أيضاً في الحصول على سيارة اقتصادية عريقة وشهيرة من السيارات المتنوعة، حيث أنها تكون مناسبة لجميع تتناسب مع أصحاب الدخل المتوسط، لذلك نحن اليوم سوف نأتي لكي بتقرير شامل لأرخص أنواع السيارات الجديدة موديل 2022 في السعودية وما تحمله من مميزات.
53 ألف ريال سعودي أرخص وأحدث أنواع السيارات
يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن العديد من السيارات الجديدة في السعودية بأفضل الأسعار المناسبة لكافة الفئات منها:ـ
سيارة جيلي بين راي في السعودية
- هذا السيارة جاءت مناسبة للشباب فقد جاءت بتصميم أنيق ومميز وبأفضل الأسعار، لذا تعتبر من أكثر أنواع السيارات بأقل الأسعار.
- واقتصادية في استهلاك الوقود حيث أنها تستهلك نحو 20.9 كيلو متر لكل لتر.
- يوجد بالسيارة محرك قوي للغاية يعمل بسعة 3 اسطوانات، وقد يصل عزم الدوران نحو 215 نيوتن لكل متر.
- كما أن السيارة متاحة في السوق السعودي بأفضل الأسعار التي تبدأ من 53.900 ريال سعودي، كما أنها من أرخص أنواع السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية.
سيارة هيونداي جراند في السعودية
- حرصت الشركة المصنعة على تزويد السيارة المتميزة بالكثير من التقنيات والإمكانيات الحديثة والمتطورة.
- جاء محرك السيارة بقوة تصل نحو 1200 سي سي، وقوة كبيرة للماتور تبلغ نحو 83 حصان، وذات عزم دوران يبلغ نحو 114 نيوتن.
- إلى جانب أنها من بين أنواع السيارات السريعة جداً حيث أن سرعة السيارة تبلغ نحو 155 كيلو متر لكل ساعة.
- أما بالنسبة لسعر السيارة قد يصل نحو 55 ألف ريال سعودي وتنتمي لفئة السيارات الرخيصة بالمملكة العربية السعودية.
سيارة جيلي بين رأي في السعودية
- تتميز هذه السيارة بتصميم أنيق جذاب وبالعديد من التقنيات الحديثة مناسبة للرياضين .
- وتقدر بسرعة بالغة وبشكل انسيابي، كما أن يوجد عليها طلب كبير للغاية من قبل التجار والمستهلكين.
- كما أنها تعد من أرخص أنواع السيارات التي تتواجد في المملكة العربية السعودية.
- إلى جانب العديد من التقنيات ووسائل الأمن والسلامة والأناقة.
- السيارة تعمل بماتور قوي تبلغ نحو 163 حصان يوجد بها ثلاث أسطوانات ويبلغ نحو لتر، كما أنها ثابتة على الأرض وذات عزم دوران يبلغ نحو 215 نيوتن لكل متر، والسيارة اقتصادية في استهلاك الوقود.
- يصل سعر السيارة نحو 55 ألف ريال سعودي.
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