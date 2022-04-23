نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بحاله ممتاز للبيع بأقل سعر..ب 15 ألف ريال أرخص سيارات تويوتا مستعمله للبيع في السعودية في المقال التالي

ب 15 ألف ريال أرخص سيارات تويوتا مستعمله للبيع في السعودية، يسعى الكثير من المواطنين السعوديين لبيع سيارتهم القديمة في أسواق سيارات بسبب تعرضهم لأزمات مالية أو بحثهم عن سيارات جديده بإمكانيات أفضل، لذلك تقوم بعض المعارض والشركات المختصة بالسيارات بعرض تلك السيارات للبيع ويمكن شرائها نقدا أو بالتقسيط على مدة محددة، ونستعرض معكم اهم تلك السيارات ومواصفاتها. ب 15 ألف ريال أرخص سيارات تويوتا مستعمله سوف نقدم لكم أكثر من سيارة من سيارات تويوتا المستعمله بأسعار مناسبه ورخيصه سيارة تويوتا لاند كروزر برادو 2016 تعد سيارة تويوتا لاند كروزر 2016 بعدة من السيارات التي لاقت الكثير من الإعجاب.

محركها تبلغ سعته 2500 سي سي وتعمل عن طريق الدفع الرباعي للعجلات كما تتميز السيارة ب 4 أبواب مختلفة.

محرك السيارة مكون من أربع أسطوانات و نوع الوقود المستخدم فيه و البنزين.

زودت السيارة بناقل حركه اوتوماتيكي يحتوي على أربع سرعات مختلفة.

يمكن شراء السيارة من السوق السعودي بسعر يبدأ من 120000 ريال في أسواق المستعمل. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2014 سيارة تويوتا اف جي كروزر 2014 من السيارات التي أصدرت في عام 2014 و هي سيارة يابانية من إنتاج شركه تويوتا.

لها العديد من المواصفات المتميزة حيث يمكنها قطع مسافات تصل إلى 320 ألف كيلومتر ويعمل محركها عن طريق البنزين.

تأتي سيارة تويوتا اف جي كروزر 2014 باللون الابيض وتحتوي على أربع أبواب. كما أن محركها جيد وسعته كبيرة تصل إلى 4000 سي سي و مزودة بناقل حركة يعمل تلقائيا.

يبلغ سعر السيارة في السوق السعودي للمستعمل 77000 ريال سعودي. سيارة تويوتا كورولا 2010 هي سيارة يابانية من إنتاج شركه تويوتا نزلت السوق السعودي في العام 2010 .

تتميز بلونها الأزرق الذي يعطيها لمحة من الفخامة.

لها أربعة أبواب مختلفة و يمكنها قطع مسافات تصل إلى 234 الف كيلو متر.

وتستخدم البنزين ويبلغ سعرها في سوق المستعمل حوالي 15 ألف ريال سعودي سيارة تويوتا كورولا 1.6 2017 سيارة تويوتا كورولا 1.6 2017 من السيارات اليابانية التي تتميز بلونها الأبيض ونوع الوقود المستخدم بها هو البنزين.

تقطع السيارة مسافة تقدر بنحو 137 ألف كيلو متر.

سعة محركها تقدر بنحو 1600 سي سي.

تباع بسعر 25 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات بحاله ممتاز للبيع بأقل سعر..ب 15 ألف ريال أرخص سيارات تويوتا مستعمله للبيع في السعودية - ثقفني

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