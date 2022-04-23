سيارة فورد مستعملة للبيع بدون مقدم وأقوى العروض الحصرية على فورد ومرسيدس، عادة ما تكثر التساؤلات حول أسعار السيارات الأكثر شهرة حول العالم مثل تويوتا وكيا وفورد ومرسيدس، فهذه الماركات قد اتخذت شهرة واسعة في مجال صناعة السيارات وتبوأت مكانة جيدة لما تمتلكه من مواصفات رائعة تناسب كافة الأذواق والفئات سواء كانت سيارة دفع رباعي أو سيارة رياضية أو سيارات جيب، وغيرها من السيارات الأخرى التي تختلف باختلاف الغرض المصممة من أجله، ونظرا لأسعار هذه السيارات التي قد لا تناسب البعض، فنجد أن هؤلاء يبدؤن بالبحث عنها في سوق السيارات المستعملة التي تمتلئ بأشكال مختلفة وماركات متنوعة عالمية، يمكن الاختيار منها على حسب الرغبة والحالة المادية.

سيارة فورد مستعملة للبيع

عرض أحد أصحاب السيارات سيارة فورد اكسبلورر موديل 2013 ذات اللون الأسود اللامع بسعر 29 ألف ريال سعودي.

كما أنه سعر مناسب بالنسبة لسيارة تستطيع قطع 325 ألف كيلومتر.

يوجد بها 5 أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي، ويمكن التواصل مع صاحب العرض على رقم 966115202757.

مرسيدس بنز موديل 1990

سيارة مرسيدس بنز من السيارات العريقة التي ظهرت لأول مرة عام 1990، والتي تتميز بوجود ناقل حركة أوتوماتيكي، ويمكنها قطع 131 ألف كيلو متر، ويمكنك الحصول على هذه السيارة مستعملة في الرياض بسعر 22 ألف عن طريق الاتصال برقم 966115202757.

سيارة فورد فيوجن 2014

تعتبر سيارة فورد فيوجن من السيارات الشهيرة التي ظهرت إلى عالم السيارات عام 2014.

التي ظهرت إلى عالم السيارات عام 2014. كما أنه مازال الإقبال عليها كبير حتى يومنا هذا.

فإن كنت من عشاق هذا النوع من السيارات يمكنها الحصول عليها مستعملة أو جديدة.

لكن المتوفر الآن هو المستعملة وبسعر ومميز 33 ألف ريال سعودي داخل أحد عروض السيارات المستعملة.

حيث يمكن للسيارة أن تقوم بقطع 263 ألف كيلو متر، وبها محرك أوتوماتيكي.

سيارة كيا اوبتيما موديل 2014