نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارة مازدا XC9 صاحبة الدفع الرباعي المتطور احصل على مازدا CX-9 بقسط شهري 1,581 ريال و رسوم إدارية 1% في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل الراغبين بشراء سيارة مازاد 2022 تقرير شامل عنها قبل الشراء من المواصفات والسعر والمزايا والعيوب، فتعد شركة مازدا من أكبر الشركات المخصصة في تصنيع سيارات مازدا منذ تأسيسها في عام 1920 وتم انتاج وتصنيعها الكثير من الطرازات منها مازدا 6 ومازدا 3 ومازدا 2 ومازدا Cx-7 وCX-9 وغيرها الكثير، وهي شركة يابانية مقرها الرسمي في هيروشيما، وللمزيد من التفاصيل حول سيارة مازدا وكيفية التقسيط نوفيكم بالسطور التالية.

تقسيط سيارة مازدا cx9

واليوم نتعرف على سيارة مازدا cx9 من حيث التصميم ومظهرها الجميل ، وأدائها القوي ووسائل الراحة المتطورة ، فهي تعتبر من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مع ناقل حركة اوتومتيك 6 سرعات وتتمتع بأفضل اقتصاد في استهلاك الوقود في فئتها، وMazda CX-9 هي سيارة دفع رباعي متطورة، بقوة 230 حصان، بأربع اسطونات

سيارة مازدا مزدوة بسبعة مقاعد وبمصابيح امامية وخلفية LED، وتم تنسيق المقابض الأمامية بذات لون الهيكل مما يزيدها أناقة وتم تجهيز Mazda CX-9 بمحرك واحد وناقل حركة أوتوماتيكي ب6 سرعات ونظام دفع رباعي حصري، ويتم تشغيل Mazda CX-9 بواسطة محرك بنزين رباعي مزود بشاحن توربيني سعة 2488 سم مكعب، تعمل السيارة بقوة231 حصانًا عند 5000 دورة في الدقيقة و 420 نيوتن متر من عزم الدوران عند 2000 دورة في الدقيقة والسرعة القصوى بدورها 210 كيلومترات في الساعة.

مميزات سيارة مازدا cx9

مازدا CX-9 Mazda CX-9 عبارة عن كروس ذو سبعة محاور.

أبعادها الكلية هي الطول 5075 مم ،.

العرض 1969 مم.

الارتفاع 1747 مم.

قاعدة العجلات 2930 مم.

تنظيف Mazda CX-9 يساوي 220 مم.

مقصورة داخلية متسرعة وفارهة.

هادئة في السريع بالطرق السريعة.

مزدوة بالكثير من اجهزة السلامة والأمان.

مزودة بمحرك قوي.

اسعار سيارات مازدا في الاسواق

تم تسجيل سعر سيارة مازدا في الأمارات بقيمة 119.900 درهم.

تم تسجيل سعر سيارة مازدا في قطر بقيمة 550.000 ريال.

تم تسجيل سعر سيارة مازدا في البحرين بقيمة 18.900 دينار.

تقسيط سيارة مازدا من البنك الأهلي السعودي

يمكن الحصول على سيارة مازدا xc9، بقسط شهري بقيمة 1,581 ريال و رسوم إدارية 1% من تمويل الأهلي التأجيري.