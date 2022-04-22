نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هائلة من السيارات المستعملة بالمملكة السعودية أشهر الموديلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هائلة من السيارات المستعملة امتلأت الأسواق السعودية بالسيارات المستعملة، والتي أصبحت مطلب هام لكثير من الأفراد الذين يرغبون في امتلاك سيارة ولا يجدون المال اللازم لذلك، باعتبار السيارة من الوسائل التي لا يمكن الاستغناء عنها للكبير والصغير، حيث يستخدمها الأب لتوصيل الأبناء إلى المدرسة، أو الذهاب إلى العمل، وشراء مستلزمات المنزل، وغيرها من الأغراض الأخرى التي تحتاج إلى سيارة، خاصة بسبب افتقار المملكة العربية السعودية إلى وجود خط نقل عام، فيصبح من الصعب الانتقال من مكان لآخر داخل الدولة دون وجود سيارة خاصة بك، وإلا ستضطر إلى صرف أموال طائلة لاحصر لها في السيارات الخاصة الأخرى التي تطلبها من أجل إنهاء أمر ما.

عروض هائلة على السيارات المستعملة

توجد العديد من العروض الهائلة على السيارات المستعملة التي يمكن استبدالها بالسيارة الجديدة، والتي قد تكون في بعض الأوقات مثل الجديدة في الاستخدام، كما توجد منها ماركات شهيرة جدا، ومنها:

سيارة نيسان أرمادا موديل 2006

توجد سيارة نيسان أرمادا موديل 2006 في جده، ولكن حالتها الكلية جيدة لم تتعرض لأي حوادث قط، بها مكيف أوتوماتيكي، ومكيف رباعي الدفع سعة 5600 سي سي، أما الأمان فتحتوي على كاميرات مراقبة وجهاز إنذار عند التعرض للسرقة، يطلب البائع مبلغ قيمته 10 آلاف ريال سعودي، ويمكن معرفة موقع بائع السيارة بالتواصل على رقم 966532090842.

سيارة شيفروليه كروز موديل 2010

تعتبر سيارة شيفروليه من السيارات الرائعة التي يبحث عنها الجميع، حتى وإن كانت سيارة مستعملة، لذا نقدم لك سيارة شيفروليه كروز موديل 2010 بها محرك سعة 1600 سي سي، قوة 116 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن لكل متر، كما يوجد بها محرك يدوي، و عوامل الأمان تتمثل في الوسائد الهوائية وموانع انزلاق، أما المقاعد فهي مصنوعة من القماش، وتوجد وسائل ترفيه عدة لمحبي وسائل الترفيه مثل: مشغل CD، راديو، بلوتوث، السيارة معروضة للبيع مقابل 10500 ريال سعودي، ويمكنك التواصل مع البائع على الرقم 966537926104.

سيارة فورد اكسبلورر موديل 2006

تعتبر سيارة فورد اكسبلورر من السيارات الرياضية، والتي تتميز بشكل خارجي رائع وتصميم داخلي، وتوجد سيارة فورد اكسبلورر موديل 2006 مستعملة بها مانع انزلاق، مثبت لمقعد الأطفال بسعر 13 ألف ريال، ويمكنك معرفة باقي المواصفات عند الاتصال على رقم 966536723808.