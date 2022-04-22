نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موديلات متنوعة من السيارات المستعملة في الأسواق السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موديلات متنوعة من السيارات المستعملة في الأسواق السعودية تشتهر المملكة العربية السعودية بأن أبناء المملكة والمقيمين بها من محبي امتلاك السيارات بكافة أنواعها وأشكالها، حيث تمتلك العديد من الماركات العالمية من السيارات، والتي يتنافس الجميع في اقتنائها سواء سيارات رياضية وسيارات عادية، ومهما اختلف نوع السيارة التي يحلم بامتلاكها أي شخص، فإن المال هو المتحكم الوحيد في نوع السيارة وإمكانياتها، حيث أن هناك بعض الماركات التي تتطلب كثير من المال من أجل الشراء، لذا فإن اتجاهك نحو شراء سيارة مستعملة قد يكون حل وسط في حالة عدم القدرة على دفع مبلغ كبير في شراء سيارة جديدة، لذا نقدم لكم عروض تكون بمثابة فرصة رائعة.

موديلات متنوعة من السيارات المستعملة

يحظى سوق السيارات المستعملة بالمملكة السعودية على العديد من المعجبين سواء من أجل الاستطلاع فقط، أو من أجل الشراء أيضا، لذا نعرض بعض موديلات السيارات المستعملة من خلال السطور التالية:

سيارة مرسيدس E300

إذا كنت تبحث عن سيارة مستعملة بسعر رخيص، نقدم لك سيارة مرسيدس E300 فئة E Class موديل 1989، ومحرك سعة 3 لتر، قوة 180 حصان، وناقل حركة 4 سرعات، حيث تصل سرعتها إلى 220 كيلو متر في الساعة، كما أنها تتميز بنظام تثبيت السرعة، ويبلغ سعر السيارة 5000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري موديل 2001

سيارة تويوتا كامري موديل 2001 من السيارات التي تمتاز بسعرها المناسب لجميع الباحثين عن السيارات المستعملة بسعر رخيص، حيث يصل سعرها إلى 3500 ريال سعودي، وتتميز ببعض المميزات مثل: التحكم بالسرعة، وجود مكيف يدوي، وأجهزة استشعار للاصطفاف، أما المقاعد فتم صناعتها من الجلد والقماش، وغيرها من المميزات الأخرى التي لا تقارن بسعرها البسيط.

سيارة جيلي امجراند 7 موديل 2012

تحتل سيارة جيلي امجراند 7 مكانة ممتازة بين فئات المجتمع السعودي، وذلك لما تمتاز بها من إمكانيات متوسطة تتناسب مع سعرها الذي قد يصل إلى 5000 ريال سعودي، وتحتوي السيارة على محرك CCVT, DOHC سعة 1500 سي سي، 16 صمام وقوة 107 حصان، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 165 كيلو متر خلال 60 دقيقة، كما يمكنها استخدام 6 لتر على الأكثر خلال 100 كيلو متر.