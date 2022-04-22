نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات سيارات جديدة ومستعملة بنك الراجحي تصل إلى 2 مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويلات سيارات جديدة ومستعملة تصل إلى 2 مليون ريال يعتبر الإقبال على شراء سيارة من القرارات التي تحتاج إلى تفكير كبير بشأن نوع السيارة والمواصفات المطلوبة، وهل سيتم شراء سيارة جديدة أم مستعملة، لذا فإن الأمر يحتاج إلى دراسة دقيقة لمعرفة كافة التفاصيل اللازمة لذلك خاصة مع غلاء الأسعار الذي تشهده السيارات بجميع الأنواع والماركات، لذا ففي حالة عدم وجود الأموال التي تكفي لشراء سيارة جديدة، يمكنك التفكير في شراء أخرى مستعملة بدلا من ذلك، و الاستعانة بأحد البنوك التي تقدم تمويلات السيارات المستعملة والجديدة، وغيرها من التمويلات الأخرى، لذا سنعرض بين يديكم شروط الحصول على تمويل سيارات من بنك الراجحي.

شروط تمويلات السيارات من بنك الراجحي

وضع بنك الراجحي عدة شروط للراغبين في الحصول على تمويل السيارات سواء من السعوديين أو المقيمين، وهي:

أولا: بالنسبة للسعوديين

أن يكون الحد الأدنى لراتب العاملين في القطاع العام 2000 ريال سعودي، و3500 ريال سعودي للعاملين في القطاع الخاص.

قضاء فترة 30 يوم على الأقل للعاملين في القطاع العام، وفترة تتراوح ما بين 3 شهور إلى عام في القطاع الخاص.

أن يكون عمر المتقدم للتمويل ما بين 21 إلى 60 عام.

أن تكون الجهة التي يعمل فيها المواطن من الجهات المعتمدة لدى بنك الراجحي.

ثانيا: في حالة المقيمين

قضاء فترة عام على الأقل للعاملين في القطاع العام، وفترة تتراوح من عام إلى عامين في القطاع الخاص.

أن يكون الحد الأدنى لراتب العاملين في القطاع العام 2000 ريال سعودي، وراتب يتراوح ما بين 5000 ريال الى 7500 ريال للعاملين في القطاع الخاص.

أن تكون جهة العمل معتمدة لدى بنك الراجحي.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الراجحي وهي كالاتي: