نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ووصل العملاقة الجبارة..سيارة تويوتا يارس 2022 بمواصفات جذابة بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

تعتبر Toyota Yaris واحدة من أفضل السيارات اليابانية التي أنتجتها شركة Toyota على الإطلاق، وهي أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم وواحدة من أكثر الشركات العالمية شهرة بقائمة طويلة من الميزات، وتعتبر واحدة من أكثر السيارات موثوقية أن تكون مقودًا على أصعب الطرق وهذا النموذج هو الأقوى بين أقوى المنافسين للطرازات الأخرى بالرغم من بعض العيوب إلا أن السيارة تتمتع بالكثير من المزايا وقدرة كبيرة مما يجعلها من أفضل السيارات، لا يوجد شيء اسمه السيارة المثالية ولكن عيوبها بسيطة مقارنة بميزاتها وقدراتها وتتفوق السيارة على منافسيها في نفس النطاق السعري. مواصفات تويوتا يارس 2022 السيارة مزودة بنظام فرامل أمان يعرف باسم الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

تعتبر الوسائد الهوائية من أهم ميزات السيارة في منع الإصابات في حالة وقوع حادث أو صدمة.

يتمتع محرك السيارة بتصنيف قدرة حصانية رباعية الدفع.

أربع أسطوانات

وصل إلى كثافة 103 نيوتن لكل متر.

تغطي السيارة مسافة مائة كيلومتر باستخدام حوالي خمسة لترات من وقود الوقود والكمية المتاحة.

بالنسبة إلى التروسيتوفر خيار ناقل الحركة اليدوي.

تحتوي السيارة على مقصورة فسيحة ومريحة يمكنها استيعاب ما يصل إلى سبعة ركاب.

يتم التحكم في زجاج الباب الأمامي والخلفي بالكهرباء.

فقط ضباب اللهب في الخلف.

مصابيح الهالوجين الأمامية هي نوع من الهالوجينات.

يتم التحكم في التلفزيون الخارجي بواسطة جهاز تحكم عن بعد إلكتروني.

يتم التحكم في مكيف الهواء يدويًا.

يتم عرض درجة الحرارة على شاشة صغيرة.

راديو – بلوتوث – منفذ USB – منفذ AUX عيوب تويوتا يارس 2022 أداء المحرك متوسط ​ خاصة عند مقارنته بالسيارات في نفس النطاق السعري. التصميم الخارجي ليس مبتكرًا للغاية ولكنه تقليدي وغير مبتكر. إن استقرار السيارة على الأمتعة الفضفاضة سيء حقًا. قيمة السيارة التي تقترحها بالسعر المتاح عنده غير كافية. يتم التحكم في المقاعد الأمامية يدويًا بينما يتم التحكم في السيارات المنافسة ميكانيكيًا. المواد المستخدمة في البناء الداخلي ليست بالجودة العالية المطلوبة. سعر تويوتا يارس في السعودية تختلف أسعار سيارات تويوتا يارس سيدان حسب مميزات ومواصفات وعيوب كل فئة: تويوتا يارس سيدان 2022 1.3L STD M / T بسعر 52.785 ريال سعودي في المملكة العربية السعودية. 57.040 ريال سعودي لسيارة تويوتا يارس سيدان 2022 1.5 لتر Y CVT. 59،685 ريال سعودي لسيارة تويوتا يارس سيدان 2022 1.5 لتر واي بلس CVT. عمر شويل - جدة ووصل العملاقة الجبارة..سيارة تويوتا يارس 2022 بمواصفات جذابة بالمملكة العربية السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ووصل العملاقة الجبارة..سيارة تويوتا يارس 2022 بمواصفات جذابة بالمملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.