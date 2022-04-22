سيارات برخص التراب..31 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات في السعودية لعام 2022 مميزات ومواصفات جبارة

31 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات في السعودية لعام 2022 مميزات ومواصفات جبارة، يستهدف العديد من المواطنين السعوديين لشراء سيارة جيدة تتناسب للتنقل بها في العديد من الأماكن المتنوعة، ولكن في ظل الارتفاع المبالغ به في أسعار السيارات لا يتمكن العديد منهم للشراء، لذا تتصدر مهام البحث عن أرخص أنواع السيارات الجديدة بالمملكة العربية السعودية، من أجل تلبية رغبة العملاء الكرام للبحث عن السيارة بأقل الأسعار المنخفضة وبمواصفات قياسية رائعة، وسوف نوضح لكم أفضل أنواع السيارات وأسعار تداولها في الأسواق.

31 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات

يوجد بداخل المملكة العربية السعودية الكثير من أنواع السيارات وأنواع متنوعة للسيارة منها الآتي:ـ

سيارة تويوتا يمارس في السعودية

هذه السيارة تتميز بقوة كبيرة وثبات كبير على الأرض إلى جانب القوة التي تنتج من السيارة للدفع الأمامي.

السيارة متوفر بتصميم انسيابي جديد وأكثر جاذبية، يوجد بها بالأمام شبكة ذات لون أسوف وتمنح للقائدة الفخامة والقوة بقيادة السيارة.

كما أن السيارة تدعم العمل بناقل حركة أتوماتيك والذي يعمل بنحو خمس سرعات متنوعة.

أما بالنسبة لسعر السيارة فقد يبدأ من 50000 ريال سعودي.

سيارة ميتسوبيتشي اتراج في السعودية

تشتهر هذه السيارة بأنها من بين أنواع السيارات صديقة البيئة، أنها تستهلك عند السير لمسافة كبيرة كمية هائلة من الوقود تقدر بحوالي 22 كيلو كتر لكل لتر.

كما أن المحرك الموجود بالسيارة جيد يعمل بقوة 102 حصان، وذات سعة تقدر بنحو 1.3 لتر.

أما بالنسبة لعزم الدوران يبلغ نحو 100 نيوتن لكل متر، وأقصى سرعة للسيارة تقدر بنحو 170 كيلو متر بالساعة الواحدة.

قد تصل أقصى سرعة للسيارة عند بدء التشغيل حتى 100 كيلو متر بخلال 6.4 ثانية.

أما بالنسبة لسعر السيارة بالسوق السعودي يبدأ من 31 ألف ريال سعودي لذا تنتمي السيارة لفئة أرخص السيارات في السعودية.

سيارة هوندا سيتي في السعودية