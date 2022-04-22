نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض خاص تخفيض 13 % على تويوتا راف فور 2022 الاقتصادية العائلية توفير 20 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض خاص تخفيض 13 % على تويوتا راف فور 2022 الاقتصادية العائلية توفير 20 ألف ريال، سيارة الصحاري و الطرق الواقعة الأولى بالمملكة العربية السعودية تويوتا راف فور انضمت السيارة إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة العربية السعودية لموديلات عام 2022، حيث تتميز السيارة بكونها اقتصادية من الطراز الأول لأنها تتميز بمحرك هجين والتي تمكنك من السير مسافة 22.2 كيلو متر، كما انها سيارة عائلية مميزة وسعرها مناسب جدا مقارنة بالمواصفات الرائعة، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلي معرض السيارات الذي يقدم هذا العرض المذهل على سيارة تويوتا راف فور LTD 2022 الاقتصادية العائلية.

تخفيض مذهل 13% على تويوتا راف فور 2022

تتميز السيارة بمحرك اقتصادي هجين رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي قوة 219 حصان هايبرد قير اوتوماتيك وتعمل بنظام الدفع الكلى، أصبحت تتوفر السيارة ضمن تخفيضات عبد اللطيف جميل للسيارات ضمن سلسلة تخفيضات السيارات بالمملكة لموديلات 2022، حيث تتوفر سيارة تويوتا راف فور LTD 2022 الاقتصادية العائلية بسعر 128 ألف و 500 ريال بدلا من 147 ألف و 775 ريال، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة توفير 20 ألف ريال وتخفيض مذهل 13% على السعر الأساسي للسيارة.

تويوتا راف فور 2022 الاقتصادية

تتميز خلفية فئة LTD بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، انوار LED خلفية، عدد 2 شكمان بالإضافة إلى جناح خلفي و كشاف ضباب خلفي، تتميز سيارة تويوتا الإقتصادية راف فور LTD 2022 العائلية من الامام ب كشافات ضباب امامية LED، انوار LED عالي واطي، انوار LED نهاية و حساسات امامية، كما تتميز ب اشارات على المرايا مع إمكانية الطي اوتوماتيك، حنايا عفش، جنوط مقاس 18 إنش و فتحة سقف بانوراما.

تتميز السيارة بإمكانية التحكم في السيارة عن طريق الريموت، إمكانية الدخول الذكي والتشغيل عن طريق البصمه، نظام ذاكرة للمقاعد، تحكم من المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث ، كما تتميز السيارة الأكثر مبيعاُ بالمملكة بمرايا جانبية كهربائية، نوافذ كهربائية، مثبت السرعة الذكي ومكيف متعدد المناطق، كما تتميز سيارة تويوتا راف فور LTD 2022 الاقتصادية العائلية بكافة مزايا التكنولوجيا اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام آمان، آبل كار بلاي و 4 مكبرات الصوت.

مزايا راف فور LTD 2022 العائلية

تتميز السيارة بكافة مزايا الأمان نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الثبات، تقنية دعم المكابح ونظام المساعدة في المرتفعات، بالإضافة إلى مقاعد جلد، إمكانية التحكم كهربائي في المقاعد، صندوق خلفي كهربائي، شاحن لاسلكي، اكسسوارات كروم و شاشة ترفيه تدعم نظام ابل كار بلاي و أندرويد أوتو لسيارة تويوتا راف فور LTD 2022 الاقتصادية العائلية.