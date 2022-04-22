نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع سيارات هيونداي مستعملة بأسعار تبدأ من 9 آلاف ريال بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنواع سيارات هيونداي مستعملة بأسعار تبدأ من 8 آلاف ريال بالمملكة السعودية تعتبر السيارات المستعملة فرصة جيدة للراغبين في شراء سيارة، ولا يمكنهم ذلك بسبب الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وهناك العديد من المواصفات التي تتمتع بها السيارات المستعملة عن الأسعار الجديدة، منها: توافر قطع غيار أجزاء السيارة، وكذلك القدرة على صيانة السيارة من حين لآخر نظرا لوجود توكيل، وهي من المميزات التي تفتقر إليها بعض ماركات السيارات الأخرى، وعلى الرغم من كون هذه السيارات مستخدمة من قبل، ولكنها في بعض الأوقات تكون افضل من جديد، فهناك أفراد تحسن استخدام سياراتها الخاصة ولا تعرضها للخطر، ومن ثم عند بيعها تكون مثل الجديدة، وقد لا تحتاج أموال طائلة لتعديل بعض الأعطال الموجودة بها.

سيارات هيونداي مستعملة للبيع

يمكنكم من خلال السطور القادمة الاطلاع على جميع سيارات هيونداي مستعملة للبيع وبالتالي سوف نعرض لكم بعض العروض الهائلة لسيارات هيونداي موديلات مختلفة وأسعار فوق الخيال:

سيارة هيونداي سوناتا

تتوفر لدى المعلن سيارة هيونداي سوناتا موديل 2003 لونها أسود قاتم لامع، عداد مشي 280 ألف ريال سعودي، وتمتاز السيارة بخاصية صدمة امتصاص الغاز كأحد عوامل الأمان في السيارة، صنعت مقاعد السيارة من الجلد، كما أنها تمنح الجسم تدفئة هائلة، وهذه السيارة مقابل 9 آلاف ريال سعودي بدون تقسيط، ويمكن التواصل مع صاحب الإعلان على الرقم 966560514759.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2005

توجد سيارة هيونداي سوناتا موديل 2005 في ينبع لونها أزرق قاتم، سجل عداد المشي الخاص بها 178 ألف ريال سعودي، ومن عوامل الأمان: وسائد هوائية للسائق والراكب بجانبه، كما أن نوافذ السيارة تفتح بالكهرباء، وتم تعزيز عجلة القيادة بشكل تلقائي، وتدعم السيارة mb3، وراديو، ويبلغ سعر السيارة 10 آلاف ريال سعودي، ويمكن التواصل مع المالك على رقم 966592397378.

سيارة هيونداي إلنترا موديل 2011

عرضت إحدى السيارات في سوق السيارات المستعملة من نوع هيونداي إلنترا موديل 2011 حالتها ممتازة جدا، قطع عداد المشي مسافة 300 ألف ريال سعودي حتى الآن، محرك السيارة 4 سلندر، وتتميز السيارة بصدمة امتصاص الغاز، وقد حدد سعر البيع بقيمة 10 آلاف ريال سعودي، مع إمكانية التواصل مع البائع على رقم 966537090755.