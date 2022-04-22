نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص السيارات الحديثة في المملكة 2021 هيونداي سيتي وسيارة رينو سيمبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص السيارات الحديثة في المملكة 2021 تشتهر المملكة العربية السعودية بوجود أشهر الماركات العالمية من السيارات بمختلف أنواعها، والتي تستخدم لأغراض متنوعة سواء الرياضة أو السفر، أو الترفيه، والبعض يستخدمها من أجل الذهاب إلى العمل والرجوع إليه، و تختلف أنواع السيارات لتناسب البيئة والتضاريس في المملكة والجبال، حيث أن الطبيعة تتطلب أنواع ممتازة من السيارات تتحمل القدرة على تسلق الجبال ذو عجلات قوية، ومن أنواع السيارات الموجودة في المملكة والتي ظهرت مؤخرا: MG، MG R 6، MG RK8، MGHS، MG 5، MG ZeETV، وفيما يلي سنتعرف على أحدث السيارات في المملكة خلال العام الماضي، وأسعار كل منها.

أرخص السيارات الحديثة في المملكة 2021

يمكن الاطلاع على أرخص السيارات الحديثة في المملكة حيث تتوافر العديد من السيارات داخل المملكة العربية السعودية، والتي تختلف مواصفاتها وأسعارها لتناسب كافة الأذواق، ومع كل عام تحل علينا أنواع جديدة سنعرض لكم بعضا منها:

سيارة هيونداي سيتي 2021

سيارة هيونداي سيتي هي أحدث السيارات التي جاءت إلى المملكة خلال العام الماضي، والتي تتميز بوجود محرك قوي ذو أربع اسطوانات سعة 500 سي سي، وقوة 119 حصان.

يبلغ عزم الدوران 145 نيوتن لكل متر، وسرعة تصل أقصاها إلى 190 كيلو متر في 60 دقيقة فقط.

يمكن أن تصل سرعة السيارة إلى 100 كيلو متر من السكون في غضون 11.5 دقيقة.

تتراوح أسعار سيارة هيونداي سيتي ما بين 5520 ريال حتى 72220 ريال سعودي على حسب الموديل والمواصفات.

سيارة رينو سيمبول

سيارة رينو سيمبول هي إحدى السيارات الفرنسية، و الأرخص ثمنا، والتي تتمتع بالعديد من المواصفات الهائلة، وغيرها من وسائل الترفيه، وتبدأ أسعار السيارة من 38.5 ألف ريال سعودي وتصل إلى 41 ألف ريال سعودي شاملة قيمة الضريبة المضافة.

سيارة BYD F3

تتمتع سيارة BYD F3 بوجود محرك سعة 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ويمكن توليد عزم دوران يصل إلى 110 حصان.

يبلغ عزم الدوران 145 نيوتن لكل متر، مما يجعلها تتسارع إلى 100 كيلو في الساعة خلال 11 ثانية.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كيلو متر بالساعة.

تتراوح أسعار السيارة ما بين 44275 ريال سعودي حتى 49450 ريال سعودي.