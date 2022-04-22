نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض مذهل..سيارات مستعملة بسعر منخفض بحالة ممتازة في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأفراد وخاصة أولئك الذين لديهم دخل ضئيل في بلدان معينة، عن سيارات مستعملة بتكلفة منخفضة لأن السيارات أصبحت واحدة من أهم السلع الأساسية التي يحتاجها الناس للانتقال من مكان إلى آخر، مما دفع الكثيرين إلى التفكير في شراء واحدة. بعض المجموعات غير قادرة على اقتناء سيارات جديدة وعليها بدلاً من ذلك شراء سيارة مستعملة بسعر يتناسب مع دخلها، ستتعرف على أسعار السيارات المستعملة لذوي الدخل المنخفض في هذا المنشور

سيارات منخفضة بسعر مغري في السعودية 2022

توجد صالات عرض سيارات توفر مركبات منخفضة التكلفة مقابل رسوم شهرية، يحتاج المستهلك فقط إلى اختيار السيارة المناسبة لوضعه المالي والإمكانيات المتاحة، يمكن أيضًا إجراء المدفوعات بالعملات المشفرة ، مما يمنح العميل خيار الاختيار بناءً على وضعه المالي، فيما يلي بعض أشهر السيارات في هذه الفئة:

تويوتا يارس: تقدر القيمة النقدية لهذه السيارة بمبلغ 47 ألف ريال. عندما يتعلق الأمر بالمدفوعات يكون المبلغ أعلى قليلاً حسب مكان سدادها، وهي مجهزة بنظام الجر ونظام الكبح.

سيارات مستعملة في السعودية 2022

رينو دوكر 2019 FlEET مستعملة للبيع في الدمام لون أبيض ناقل حركة يدوي عدد الكيلومترات 90،000 / 99،999، متوفرة في الدمام لدى وكالة غير سيارات مقابل 31،050 ريال سعودي بدفعة شهرية 758 ريال سعودي.

بريميوم جوليان هافال 2022

سيارة قوية إذا كنت تبحث عن الجمال والأداء فانتقل إلى هافال جوليان بريميوم 2022 والمتوفر لدى وكلاء صالح للسيارات الجديدة والمستعملة.

مواصفات السيارة

محرك توربيني رباعي الأسطوانات بقوة كبيرة. سعة المحرك 1.5 لتر. السيارة لديها محرك 147 حصان. عزم دوران 220 نيوتن متر. صندوق العلاقات السبعة الآلي. أسلوب قيادة السيارة رياضي واقتصادي وآمن ويمكن استخدامه في أي سيناريو. في صالات عرض صالح للسيارات يتوفر سعر موحد يبلغ 83،364 ريال سعودي.

تويوتا ريز ليمتد 2022