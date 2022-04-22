وحش الكون وصلت مصر والسعودية..سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022 بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في مصر والسعودية

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سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022 بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في مصر والسعودية، مميزات ومواصفات سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 ما يتم البحث عنه بشكل كبير لذلك حرصنا على أن نتحدث معكم عن كل ما يتعلق بالسيارة مع وجود بيان أهم العوامل الخاصة بالقيادة الأمن والمريح التي تتوفر بالسيارة مع القيام بتوضيح جميع مواصفات ومميزات السيارة، والتي قد اهتمت الشركة العالمية المنتجة لها سيارة تويوتا على أن تقوم بتوفير الكثير من التجهيزات والتقنيات الأساسية والتي تجعل السيارة من أقوى أنوا الشاحنات التي تسير على الطرق الواعرة والصعبة والمنحنيات، ونحن في السطور القادمة سوف نتعرف على مواصفات ومميزات وأسعار السيارة. مواصفات سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022 السيارة تويوتا فورتشنر تعد من بين السيارات العملاقة القوية الرائعة في التصميم الخارجي، وأيضاً من الداخل.

مع توفير الكثير من الخصائص النادر للسيارة، وذات قوة ومتانة والهيكل المعدني الخارجي واتساع كبير في المقصورة من مميزات مع الكثير من التقنيات والتجهيزات ووسائل الأمن والسلامة.

ويتم الاستعانة بها القيادة على الطرق الصعبة، من خلال الهيكل القوي وتصميمات قوية.

سعة المحرك تصل نحو 2500 سي سي، كما ان السيارة جنوط معدن يبلغ نحو 17 بوصة.

السيارة متاح بها سبع مقاعد، متوفر بها وسائد هوائية والتي تعمل على تقليل التعرض للصدمات أو الرضوض.

يتم استخدام السيارة لأنها مريحة جداً حيث أنه من الممكن طي المقاعد بالكهرباء بشكل إلكتروني.

الطول الخاص بالعجلات جيد يجعلها ثباته على الطرق. مزايا سيارة تويوتا فيورتشنر 2022 سيارة تويوتا فورتشنر تتمتع بالكثير من التجهيزات والمميزات منها:ـ

وجود فراما مانعة للانغلاق والتي تقوم بتحديد القيادة على الطرق الغير متساوية وتعمل طبقاً لتقنية أي بي إس.

سيارة تويوتا فورتشنر تحتوي على الكثير من الخواص والتي من أهمها الثبات العالي.

قوة هائلة في عبور والسير على الطرق الصعبة والمنحنيات بفضل ما تتمتع به العجلات من قوة المعدن.

يتواجد في السيارة مكيف يعمل بشكل أتوماتيك. أسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 سيارة تويوتا فورتشنر متاحة في الأسواق المحلية بسعر قد يصل حتى 954 ألف جنيه مصري.

ويبلغ سعرها في الأسواق السعودية نحو 103 ألف ريال سعودي ويوجد منها فئات كثيرة وبأسعار مختلفة. عمر شويل - جدة وحش الكون وصلت مصر والسعودية..سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022 بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في مصر والسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش الكون وصلت مصر والسعودية..سيارة تويوتا فيورتشنر الجديدة 2022 بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في مصر والسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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