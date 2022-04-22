نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا للتنازل بدون مقابل في المملكة العربية السعودية أغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا للتنازل بدون مقابل، عرض المصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية على المواطنين الذي حصلوا على قروض مالية وغير قادرين على سداد تلك القروض فكرة عرض سياراتهم المستعملة للتنازل وتعتبر تلك الفكرة من الأفكار الجديدة والمناسبة، حيث يعرض البنك السيارات بأسعار مغرية للغاية وسعر أقل من الجديدة ويتيح أيضا أكثر من طريقة للسداد تتناسب من كافة المواطنين.

سيارات تويوتا للتنازل بدون مقابل في المملكة

هناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يلجئون لعرض سياراتهم المستعملة وذلك ليس بسبب قرض البنك، إنما لرغبتهم في السفر خارج المملكة، أو رغبتهم في شراء سيارة أخري جديدة، وفيما يلي نوضح مواصفات السيارات وأسعارهم وكيفية التواصل لأصحاب السيارة.

سيارة تويوتا كامري للتنازل موديل 2017

موجود بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية سيارة تويوتا كامري موديل 2017 للتنازل.

عداد الممشي بالسيارة 119,999-100,000 كيلو متر.

السيارة لونها أبيض.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

سعر التنازل 2,982 ريال سعودي والقسط الشهري 1,949 ريال سعودي.

للاستعلام التواصل على الرقم 0565818403

تويوتا راف فور 2018 بريميو بيع تمويل فقط

سيارة تويوتا راف فور موديل 2018 بريميو بيع تمويل فقط للتنازل بمدينة جدة السيارة عائلية

عداد الممشي بها 149,999-140,000 كيلو متر.

لون السيارة رمادي.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

سعر السيارة للتنازل 3,716 ريال سعودي، القسط الشهري 2,499 ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على الرقم 0565818403.

سيارة تويوتا كورولا 2020 اكس ال اي بيع تمويل فقط

سيارة سيارة تويوتا كورولا موديل 2020 اكس ال اي متواجدة بمدينة جدة بالمملكة السعودية.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

نوع السيارة سيدان.

عداد الممشي بالسيارة 99,999-90,000 كيلو متر.

لون السيارة أبيض.

سعر التنازل 2,706 ريال سعودي، القسط الشهري 1,663 ريال.

للتواصل الاتصال على الرقم 0565818403.

تويوتا كامري 2019 جي ال اي بيع تمويل فقط

متواجد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية سيارة تويوتا كامري موديل 2019 جي ال اي بيع تمويل فقط للتنازل.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد الممشي بالسيارة 119,999-100,000 كيلو متر.

السيارة متوفرة باللون الأحمر اللامع.

سعر السيارة للتنازل 3,473 ريال سعودي والقسط الشهري 2,268 ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على الرقم 0565818403.

سيارة تويوتا انوفا 2019 للتنازل

معروض للتنازل سيارة تويوتا انوفا موديل 2019 بمدينة جدة بالسعودية، السيارة باللون الفضي، ناقل الحركة أوتوماتيكي، السيارة فان بوكس، سعر التنازل 3,760 ريال والقسط الشهري 2,332 ريال، للتواصل الاتصال على الرقم 0565818403.