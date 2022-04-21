سيارات هيونداي متنوعة للتنازل لغرض السفر بدون سداد أي مقابل، تتوفر للتقبيل بدون رسوم سيارة هيونداي سوناتا موديل 2021 بنزين، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2.5 لتر تولد قوة 194 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي وقراءة العداد 58 ألف كيلو متر. تتميز بمواصفات رائعة تتضمن شاشة ترفيه، كاميرا خلفية، سقف بانورامي، مقاعد جلد، مكيف أوتوماتيكي، فرامل مانعة للانغلاق، عدد 2 وسائد هوائية، نظام تثبيت سرعة، حساسات خلفية، إضاءات ليد، جنوط مقاس 17 إنش، بلوتوث، نظام أمان، عجلة قيادة متعددة الأغراض، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX وغيرها من التجهيزات. السيارة للتنازل بدون مقابل لغرض السفر والتقبيل على بنك الراجحي بققسط شهري 1316 ريال + دفعة أخيرة 35000 ريال.

سيارات هيونداي للتنازل لغرض السفر

تتوفر للتنازل سيارة هيونداي سنتافي موديل 2020 بنزين مدفوع منها دفعة أولى سبعة آلاف ريال + أقساط سنتين، ماكينة 4 اسطوانات حجم 2.4 لتر بقوة 172 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي وقراءة العداد 73 ألف كيلو متر. تتميز بسقف بانوراما، جنوط 18 إنش، أنوار أمامية LED، أنوار الخلفية LED، حساس ضغط للإطارات، فتحات تكيف خلفية، تحكم خلفي بالتكييف للصف الثالث، ستائر جانبية، تحكم من خلال المقود، عداد الرحلات باللغة العربية، كشافات أمامية، كشاف ضباب، مرايا كهرباء، جناح خلفي، تشغيل عن بعد، دخول ذكي، تشغيل بصمة، حساسات خلفية. السيارة للتنازل مقابل 5000 ريال ( بسبب الدفعة الأولى ) لظروف السفر والتقبيل عبر البنك الأهلي بقسط شهري 1783 ريال، عدد الأقساط المتبقية 36 شهر + دفعة أخيرة 32 ألف ريال.

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي النترا 2021 سمارت بنزين، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قوة 128 حصان قير اوتوماتيك والعداد 33 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، نظام تثبيت السرعة، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي و4 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، عدد 2 وسائد هوائية ومقاعد مخمل، تتوفر للتنازل بدون مقابل بغرض السفر لدى شركة تمويل، قيمة القسط الشهري 1894 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 5 أقساط، عدد الأقساط المتبقية 55 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 23 ألف ريال ومبلغ الكاش 85 ألف ريال.

تقبيل سيارات مستعملة بدون رسوم

تتوفر للتقبيل سيارة دودج تشارجر GT 2021 بنزين، محرك 6 سلندر 3600 سي سي قوة 300 حصان قير اوتوماتيك والعداد 1800 كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، إضاءات ليد، جنوط مقاس 20 إنش، تتميز بتبريد المقاعد، تدفئة المقاعد، شاشة ترفيه تدعم أبل كار بلاي وأندرويد اوتو، نظام ملاحة، 6 مكبرات للصوت وفتحة سقف، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق، تقنية دعم المكابح، نظام المساعدة في المرتفعات، أنوار نهارية وأنوار ضبابية، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخمل، التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية والبلوتوث، الدخول والتشغيل الذكي، تشغيل السيارة عن بعد، مرايا جانبية كهربائية، شاشة عدادات ومكيف متعدد المناطق. السيارة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل لدى بنك الراجحي بمدينة الرياض، قيمة القسط الشهري 2200 ريال ومبلغ الدفعة الأخيرة 40 ألف ريال.