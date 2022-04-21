سيارة مستعملة بدون مقدم وبضمان 3 سنوات وقسط 700 ريال أوتوماتيك

عروض السيارات المستعملة بضمان 3 سنوات، فمن أهم ما يبحث عنه الفرد هو حصوله على سيارة تكون مستعملة بسعر جيد وأيضا من مكان موثوق فيه، بجانب أن يحصل على السيارة بضمان، و هذا متوفر لك من خلال أفضل الشركات التي تقدم سيارات مستعملة وجديدة أيضا، وهذا يرجع إلى رغبتك في الحصول على سيارة أحلامك، فهناك من يفضل السيارات المستعملة نظرا لرخص سعرها، وتكون موديل معين، وهناك من يفضل أن يكون هو أول من يحصل على سيارة جديدة وتكون موديل السنة ولكنها سوف تكون بسعر عالي، ويمكنك أن تحصل على سيارة أحلامك فور نزولها في العروض المقدمة من خلال الشهر.

سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات

احصل على سيارات مستعملة بدون مقدم ولا تحتاج إلى وجود ضامن، سيارات جديدة بدون مقدم، وبتأمين شامل للسيارة عند اختيارك التمويل، وهناك تشكيلة واسعة على مستوى السيارات المستعملة، كما أنه متوفر لك أن تحصل على تمويل يصل إلى أعلى سعر بأقل قسط شهري للسيارات الجديدة والمستعملة أيضاً وفق بعض الشروط والمستندات المطلوبة، ويتاح التمويل لجميع المواطنين والمقيمين، سيارات لمحدودي الدخل وبدون مقدم، كما يجب أن يكون السجل الائتماني جيد ولا يوجد به أي تعثرات، والراتب الشهري للموظفين لا يقل عن 3000 ريال، ويتاح التمويل للمتقاعدين، ويجب أن يكون العميل موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ومن أهم تلك المستندات هو كشف حساب لأخر ثلاثة أشهر، وسجل ائتماني جيد.

عروض سيارات بدون مقدم بقسط 700 ريال

متوفر لك من خلال شركة عبد اللطيف جميل سيارات مستعملة نيسان صني بسعر جيد وتمويل بقسط شهري 716 ريال، ومواصفات السيارة أنها أوتوماتيك، موديل 2019، 129,999 كم، متواجدة في الدمام، والعرض قائم بضمان 3 سنوات، واللون فضي، ويمكنك أن تحصل عليها من خلال تمويل شركة عبد اللطيف جميل لفترة سداد تصل إلى 54 شهرا، بدون دفعة أولى، والمبلغ الإجمالي 44,529 ريال سعودي، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 لتحصل على عرض السيارة المستعملة المتوفر لك، وتحصل عليها بالتقسيط المرن، ويمكنك التوجه إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل وملئ نموذج طلب تمويل سيارة مستعملة نيسان صني موديل 2019، أو التوجه إلى أحد الفروع الموجودة داخل المملكة العربية السعودية.