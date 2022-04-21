مواصفات وأسعار تويوتا هايلوكس 2022 في السعودية بعد طرحها بالأسواق والمعارض

تعتبر تويوتا هايلكس من أشهر موديلات السيارات في العالم لما تتمتع به من إمكانيات جيدة وقوية ومواصفات مقبولة تم شراء هذا المنتج وطلبه الكثير حظي طرح أحدث سيارة من المملكة العربية السعودية باهتمام كبير، خاصةً بسبب مواصفاتها القوية وسعرها المبهر كما تشتهر Toyota Hilux بسمعتها في صناعة السيارات ، والتي تمتلك جميع التحديثات التي يثق بها المستهلكون ، لذا فهم يشترون هذا الطراز بسهولة.

أبرز مميزات هذه السيارة هايلوكس

تحتوي السيارة على محرك ديزل 4 سلندر سعة 2.4 لتر يولد 140 حصاناً وعزم دوران 380 رطل / قدم تنتج السيارة 148 حصاناً وعزم دوران 400 نيوتن متر هناك فئات من ناقل الحركة الأوتوماتيكي واليدوي في السيارات بعضها بست سرعات وبعضها بنفس السرعة يمكن لمحرك السيارة أن يقطع مسافة 12 كيلومترًا لكل لتر وأن يتسارع من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في 13 ثانية سعة خزان الوقود في السيارة 80 لترًا ، وتستهلك حوالي 11.1 لترًا منها ، السيارة بها حوالي 6 مقاعد لأنها مصممة لاستيعاب 6 أو 7 أشخاص كحد أقصى تحتوي السيارة على مساحة شحن كبيرة تصل إلى 900 لتر تحتوي السيارة على نظام معلومات ترفيهي مع راديو وتطبيقات Google و Apple CarPlay وشاشة تعمل باللمس تحتوي على عجلة قيادة وزر تحكم في المصد الأمامي يتم التحكم في نوافذ ومرايا السيارة كهربائيًا ، مما يسمح للأبواب بالفتح خلفك تلقائيًا تحتوي السيارة على صندوق تبريد ووسائد هوائية وأجهزة استشعار خلفية تنجيد السيارة مصنوع من القماش، يوجد أكثر من نوع من السيارات ، ومن الصعب العثور على السيارة المناسبة لقدرتها ولكن هذا النطاق السعري متوفر في السوق السعودي متوسط السعر أعلى بنسبة 40٪ من الأسعار الأخرى.

اسعار سيارات تويوتا هايلكس 2022 في السعودية

هناك أنواع كثيرة من السيارات في السوق اليوم ولكن لكل نوع سعر مختلف حسب إمكانياته يمكن شراء أغلى سيارة بسعر 77،740 ريال سعودي للنسخة وأرخصها بسعر 152.835 ريال سعودي للنسخة متوسط سعر السيارة في السعودية 113،005 ريال.