نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معارض تقسيط سيارة هوندا سيفيك 2022 فل كامل الجديدة كليًا بدون بنك بأقل سعر والمواصفات والمزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم اليوم لكل زوارنا الكرام اليوم مواصفات سيارة هوندا سيفيك 2022 الرائدة بين السيارات والأكثر مبيعا في السوق السعودي، فتعتبر هوندا السيارة الرفاهية صاحبة الجودة والخامات الممتازة، وبالسطور التالية نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن مواصفات وسعر ومزايا سيارة هوندا سيفيك 2022 فل كامل وكذلك العيوب.

مواصفات سيارة هوندا سيفيك 2022

طالما كان طراز هوندا سيفيك من الطراز المميزة في تاريخ شركة هوندا منذ 50 عامًا، وبمرور السنوات شهد ذلك الطراز تطورا ملحوظا دون التخلي عن عراقته وأصالته، لتصبح في عصرنا هذا أفضل التطورات التقنية والتصميمات الإبداعية في كل مكوناتها لتوفر لكم متعة القيادة وأحدث الوسائل التقنية.

صممت سيارة هوندا سيفيك مع تصميم الهيك الخارجي الجذاب والأنيق يواكب العصر الحديث مع مقصورة داخلية واسعة مع اداء محرك عالى وقوي وفعال باستهلاك الوقود، بقوة 180حصان وتبلغ أبعاد سيارة هوندا سيفيك 2022 الجديدة 450 سم في الطول و 180 سم في العرض و 142 سم في الارتفاع وقاعدة عجلات 270 سم وسعة الصندوق الخلفي 478 لتر.

تفاصيل عن تصميم سيارة هوندا الداخي

داخل سيارة هوندا سوف يحظى جميع الركاب بمساحة رحبة للرأس والساقين والأكتاف والأرجل، والفضل في ذلك يعود إلى مقومات التصميم الداخلي المُتميز للسيارة والمنظم الذي تتميز به مقصورة القيادة.

تقسيط سيارة هوندا سيفيك 2022 بدون بنك

بات من السهل لكل مواطن في المملكة العربية السعودية اقتناء سيارة بالتقسيط أحدث طراز بدون بنك من خلال العديد من المعارض التي تتيح للعميل شراء سيارة حديثة بالتقسيط، ولعل أهمها شركة اليسر للتقسيط هي من أفضل الشركات المتوجدة في أراضي المملكة التي توفر للعميل إماكنية تقسيط السيارات بدون بنك وبدون دفعة أولي وبدون فوائد إضافية، فضلا على برامج تقسيط سهلة وميسرة بدون شروط تعجيزية أو معقدة، علاوة على التقسيط بنسبة بسيطة دون أي مبالغ أخري إضافية عليه.

سعر سيارة هوندا سيفيك 2022