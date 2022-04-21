أرخص سيارات مستعملة دفع رباعي بالسعودية فرصة لن تتكرر

أرخص سيارات دفع رباعي بالسعودية مستعملة بأسعار مخفضة فرصة لن تتكرر، سيارات دفع رباعي من السيارات التي يكثر عليها البحث داخل المملكة العربية السعودية وتكون سيارة كبيرة الحجم فارهة تناسب عدد أفراد الأسرة مريحة بمواصفات عالية الجودة، بمساحة فسيحة وشنط تخزين كبيرة، والثقة العالية في الأمن والسلامة، وتحكم في قيادة المراهقين لمنع الحوادث، نظم مراقبة المقعد الخلفي للحفاظ على سلامة مقعد الطفل كل تلك مواصفات سيارات دفع رباعي العائلية الفارهة، ومن تلك السيارات شيفروليه وهوندا، وفورد، وتويوتا، فولكس فاجن وغيرها من تلك السيارات فلن تجد مثيل لسيارات فورد دفع رباعي سنكشف لكم أفضل سيارات دفع رباعي بالسعودية عائلية مستعملة بأرخص سعر فتابعوا معنا.

سيارات دفع رباعي مستعملة العائلية بالسعودية أرخص أسعار

سيارة دفع رباعي العائلية من فورد من أفضل أنواع السيارات على الإطلاق من حيث المزايا، فلا يوجد مثيل لها من حيث المساحة كبيرة سواء في مقاعد أمامية أو الخلفية، شنطة حقائب كبيرة وشاسعة، كما بها نظام كبح اوتوماتيك أمامي، فيوجد منها مع كل تلك المزايا مستعملة.

سيارة فورد اكسبديش للبيع مستعمل موديل عام 2007 عائلية

سيارة فورد مستعمل في جدة بحالة جيدة للبيع. سيارة فورد اكسبديشن إصدار عام 2007 قصير بدون دبل. عداد الممشى للسيارة 230 ألف كيلو متر. مقاعد السيارة من الجلد. فتحة سقف، مثبت سرعة، شاشة DVD. كاميرا خلفية، بلوتوث، دخول بدون مفتاح. لون السيارة الخارجي أحمر. سعر السيارة كاش فقط 28 ألف ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة على رقم جوال 0562512430.

سيارة فورد دفع رباعي عائلية موديل عام 2008 مستعملة للبيع

في المبرز بالهفوف سيارة فورد اكسبلورر إصدار عام 2008. سيارة بها فتحة سقف، أكياس هوائية. كاميرا خلفية تاتش، مرايا كهربائية. لون السيارة الخارجي أزرق. نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. عداد الممشى للسيارة 200.000 كيلو متر. الوقود المستخدم بنزين. سعر السيارة 16.500 ريال سعودي. تواصل الجاد لبيع السيارة على رقم 0570166819.

سيارة شيفروليه كابتيفا مستعملة للبيع موديل 2007 دفع رباعي العائلية