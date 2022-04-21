السيارة العملاقة وصلت السعودية...سيارة لأند كروزر 2022 الجديدة اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى السعودية

سيارة لأند كروزر 2022 الجديدة اهم مواصفاتها، عمليات البحث في الفترة الحالية تتركز على مواصفات سيارة تويوتا لأند كروزر من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، بعد أن كشفت عنها الشركة اليابانية حيث أن ذلك السيارة تتمتع بالعديد من التقنيات والمزايا الجديدة والمتطورة التي يهتم بها الكثير من الأشخاص، ومن المؤكد أن رغبتهم كبيرة في التعرف على مواصفات ومميزات وأسعار هذه السيارة في بعض الدول وهذا ما سنعرضه عليكم بالسطور القادمة.

سيارة لأند كروزر 2022 الجديدة اهم مواصفاتها

تتمتع سيارة لأند كروزر 2022 بوجد الكثير من وسائل الأمان والسلامة وبالأخص عند احتوائها على تقنيات متطورة توجد بها، حيث تتمكن من التحكم بكبح السيارة عندما تزيد السرعة مع وجود حزام أمان في كافة المقاعد التي توجد بالسيارة، مع احتواءها على تقنية متطورة تعمل على إرسال تحذيرات لقائد السيارة عند السير لأماكن واعرة وطرق صعبة.

بوجد الكثير من وسائل الأمان والسلامة وبالأخص عند احتوائها على تقنيات متطورة توجد بها، حيث تتمكن من التحكم بكبح السيارة عندما تزيد السرعة مع وجود حزام أمان في كافة المقاعد التي توجد بالسيارة، مع احتواءها على تقنية متطورة تعمل على إرسال تحذيرات لقائد السيارة عند السير لأماكن واعرة وطرق صعبة. تتسم سيارة لأند كروزر 2022 بوجود نظام صوتي وتقنيات متطورة تمكنك على إمكانية التواصل عبر الهاتف الذكي، مع توفير مقبس لشحن الهاتف المحمول ويوجد به تقنية البلوتوث، إلى جانب وضع الأزرار تساهم على الرد لكافة المكالمات الواردة على الهاتف الخاص مع احتوائه على تصميمات موديلات سابقة تجعل وزنها ثقيل.

مزايا سيارة لأند كروزر 2022

• يوجد الكثير من المميزات المهمة التي سيارة لأند كروزر 2022 حيث أنه قد تم العمل على إضافة نحو محركين ويعمل بنظام التربو.

حيث أنه قد تم العمل على إضافة نحو محركين ويعمل بنظام التربو. إلى جانب أنها يوجد بها ناقل حركة قد تصل نحو 10 سرعات ويعمل أتوماتيك ومن الممكن أن يتم القيام بتبديل رؤس الحركة.

• تتسم السيارة الحديثة باحتوائها على محرك ديزل وتصل سعته نحو 3 لتر وينتج عنه قوة تصل 309 حصان، إلى جانب وجود نظام يقلل من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يوجد بالجو بمعدل 10 بالمئة بالعام الواحد.

سعر سيارة لأند كروزر 2022