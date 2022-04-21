شبح السيارات.. هيونداى اكسنت 2022 الجديدة تتربع على عرش السيارات بمواصفاتها ومميزاتها الخارقه

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شبح السيارات.. هيونداي أكسنت 2022 الجديدة تتربع على عرش السيارات تم الإعلان من شركة هيونداي عن سيارة جديدة بمواصفات مميزة في الأسواق السعودية وتمكنت من الوصول إلى عدد أكبر من محبي القيادة لأنها من السيارات الاقتصادية في استهلاك الوقود، وقد تتميز بأنها مريحة للغاية أثناء القيادة وتتوفر من فئة السيارات السيدان من حيث التصميم والمفضلة لدى الكثير منا القياديين، وقد تتميز بأنها تعمل بنظام الدفع الأمامي وتتميز بأنها ذات تصميم انسيابي للغاية وتضم العديد من الإمكانيات المختلفة التي تجعلها أفضل اختيار. محرك سيارة هيونداي أكسنت 2022 تتوفر السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات حيث تصل سعة المحرك 1.4 لتر مما يجعله يولد قوة تصل إلى 100 حصان.

وتتميز السيارة بأنها تحتوي على ناقل حركة يعمل بشكل أتوماتيكي مزود بست سرعات مختلفة.

وقد تصل معدلات استهلاك الوقود 18.1 كم لكل لتر. التصميم الخارجي لسيارة هيونداي أكسنت تتميز السيارة بالتصميم الأنيق والبسيط للغاية والانسيابية في التصميم.

حيث أنها مودة بشبكة أمامية تتوفر بهيئة خلية النحل.

وتحتوي على مصابيح مزودة من الأمام ضخمة الشكل وتعمل بتقنية الهالوجين.

ومن ناحية أخرى مزودة ببعض الخطوط البارزة والحادة المصنوعة من مادة الكروم.

والسيارة تحتوي على عجلان 16 أنش.

وطول السيارة المتوفر 4.370 مل وعرض السيارة 1.705 ملم.

والسيارة متوفرة ب 1.455 ملم وقاعدة العجلات تصل إلى 2.580 ملم ووزن السيارة بالكامل بدون حمولة يصل إلى 1.215 كجم. إمكانيات سيارة هيونداي أكسنت من الداخل مقصورة السيارة من الداخل تتميز بأنها مريحة ومصممة بشكل أنيق.

تستوعب أكثر من خمس أفراد على المقاعد المتوفرة في السيارة.

وتضم تقنية الأقفال الآلية للأبواب وتحتوي على نوافذ تعمل بشكل كهربائي.

أما بالنسبة إلى صندوق التخزين الخلفي فقد يتسع ل389 لتر.

ومزودة بفتحات اليو إس بي ومدخل الAVX.

والسيارة مودة من الداخل بتقنية البلوتوث وبها مكيف هواء يعمل بشكل يدوي.

وبها شاشة عرض للترفيه متوفرة بمقاس 7 بوصة.

يوجد بها أربع مكبرات صوت موزعة بشكل أساسي في السيارة.

وبها وسائل الأمان لحماية الركاب أثناء القيادة حيث مكابح الABS

ومزودة بنظام توزيع الفرمة بشكل إلكتروني ومانع للحركة يعمل بشكل إلكتروني. عمر شويل - جدة شبح السيارات.. هيونداى اكسنت 2022 الجديدة تتربع على عرش السيارات بمواصفاتها ومميزاتها الخارقه - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبح السيارات.. هيونداى اكسنت 2022 الجديدة تتربع على عرش السيارات بمواصفاتها ومميزاتها الخارقه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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