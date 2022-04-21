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سيارات مستعملة رخيصة بسعر 11 ألف ريال بحالة جيدة بالسعودية، سيارات مستعملة من أكثر ما يتم البحث عنه في مجال السيارات خاص بعد ارتفاع أسعار سيارات الجديدة، والتي لا غنى عنها لأنها تعتبر من الأشياء الأساسية للحياة اليومية التي تهم المواطن داخل المملكة العربية السعودية، وسنعرض لكم عدد من سيارات مستعملة لأنواع مختلفة موديلات متعددة التي تهم مواطني المملكة من سيارات هيونداي، تويوتا، فورد، كيا، سيارات دفع رباعي، وغيرها وتكون بأسعار مخفضة مناسبة جدا في ظل الظروف الحالية. سيارات مستعملة رخيصة بسعر 11 ألف ريال بالسعودية للبيع سيارة تويوتا كامري موديل عام 2008. حالة السيارة مستعملة لونها الخارجي فضي رمادي. السيارة متواجدة في مدينة تبوك بالسليمانية. عداد الممشى لها 190.000 إلى 199.999 كيلو متر. نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. نوع الوقود المستخدم بنزين. نظام ملاحة، مثبت سرعة. كراسي مصنوعة من الجلد، حساسات اصطفاف. نظام الصوت بلوتوث، مدخل USB، AUX. سعر السيارة كاش 10 آلاف ريال سعودي. تواصل مع مالك السيارة على رقم 0595121438. لا تقم بإرسال المال مسبقاً. قم بتفقد السيارة قبل الشراء. سيارة تويوتا كامري موديل 2015 للبيع مستعمل سيارة تويوتا موديل 2015 القير اوتوماتيك. عداد الممشى 350 ألف كيلو متر. البدي الخارجي وكالة من شد بلدها. محركات السيارة مشروطة ولا يوجد بها ملاحظات. من داخل السيارة سليمة وفرش المقاعد سليم. لون السيارة الخارجي فضي. بها مرايا كهربائية، شاشة لمس. حساسات اصطفاف، اضوية زينون سعر السيارة كاش 11 ألف ريال سعودي. تواصل على رقم جوال 0596257918. لا تقم بإرسال المال مسبقاً. قم بتفقد السيارة قبل إرسال المال. للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري موديل 2011 في بريدة متاح للبيع سيارة تويوتا كامري إصدار عام 2011. السيارة مستعملة بحالة جيدة. عداد الممشى للسيارة 200.000 كيلو متر. نوع الوقود المستخدم بنزين. ناقل الحركة للسيارة يدوي. الوقود المستخدم بنزين. لون السيارة الخارجي رمادي. لون السيارة من الداخل أسود. فتحة سقف، نظام ملاحة، شاشة لمس. سعر السيارة كاش 15 ألف ريال سعودي رجاء عظم البخس بالسعر. تواصل مع مالك السيارة على رقم جوال 0580381364. سيارة هيونداي النترا موديل 2014 مستعملة للبيع بحفر الباطن سيارة بحالة جيدة هيونداي النترا لونها الخارجي فضي. نوع الوقود المستخدم بنزين. نوع ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك. إضافات السيارة فتحة سقف، نظام فرامل مانع الانغلاق. سعر السيارة كاش 20 ألف ريال سعودي. عداد الممشى 200.000 كيلو متر. تواصل مع مالك السيارة على رقم 00966596145284. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة رخيصة بسعر 11 ألف ريال بحالة جيدة بالسعودية - ثقفني

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