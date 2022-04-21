وصلت الأسطورة الكورية ..سعر ومواصفات سيارة كيا نيرو 2022 الجديد كلياً في الأسواق والمملكة العربية السعودية

كيا نيرو 2022 هي نسخة حديثة من صناعة السيارات الكورية تنتمي إلى فئة مطورة حديثًا كيا، التي يملكها محرك قوي وتكنولوجيا متطورة، وتم تحديثه منذ ظهوره لأول مرة في عام 2016 وهو أحد أحدث الموديلات.بعد إعلانها، جذبت سيارة نيرو 2022 الكثير من الاهتمام في عالم السيارات وتم تصوير مشاهدها الترويجية لأول مرة في السويد بثلاثة إصدارات مختلفة، حيث تميزت الفئة الجديدة نفسها بعجلات أكبر وأطول وكذلك شكل مختلف في تصميمها الخلفي لإبهار الجميع.

مواصفات سيارة كيا نيرو 2022

تبلغ سعة محرك السيارة 1600 سم 3 (1.6 لتر) وقوة حصان 140 حصان.

متصل بصندوق تروس أوتوماتيكي رباعي السرعات.

يبلغ أقصى عزم للمحرك 264 نيوتن متر ويبلغ قطر عجلاته 16 بوصة.

يبلغ طول السيارة حوالي 4375 متراً بينما يبلغ طول قاعدة العجلات حوالي 2700 متر.

يبلغ متوسط ​​سعة خزان أساسي 45 لترًا.

مزود بنظام مساعدة ذكي عبر الهاتف مثل Android Auto أو Apple Play Car.

يوجد حوالي أربعة مكبرات صوت داخل مكبرات الصوت.

يعمل نظام التحكم في المناخ من تلقاء نفسه.

إنه مجهز بنظام فرامل مانع للعرقلة.

أجهزة الاستشعار تدور 360 درجة لاكتشاف كل شيء من حولهم.

أسعارها منخفضة مقارنة بأسعار منافسيها.

التصميم الداخلي

تم تجهيز كيا نيرو 2022 بطبقة مزدوجة قوية تقاوم الحرارة والتشققات. لديه شاشة عالية الدقة متصلة بهاتفه بالإضافة إلى القدرة على زيادة سرعة شحن السيارة. الوسائد الهوائية مرتبة بتصميم تقليدي وحديث مع حوالي 7 وسائد هوائية تحمي جميع الركاب في الأمام والخلف. يحتوي على كاشف حركة داخلي يمكنه اكتشاف الحركات التي لم يتم اكتشافها بواسطة كاشف حركة السيارة العادي. السيارة مزودة بكاميرا عالية الدقة ومكبرات صوت عالية الدقة تعمل بنظام ستيريو عالي الدقة.

أسعار سيارة كيا نيرو الجديدة كليًا في الأسواق والمملكة العربية السعودية

تقدم الشركة السيارة بثلاثة موديلات مختلفة لم تكن متوفرة في السابق في أسواق البيع والشراء في الدول العربية باستثناء عدد محدود للغاية بسبب تعليق حركات الاستيراد مؤخرًا وأسعارها كالتالي: