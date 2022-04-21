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عمر شويل - جدة سوف نقدم لعشاق سيارات الدفع الرباعي أسرع سيارات الدفع الرباعي في العالم مع أفضل أنظمة الأمان حيث تجمع هذه السيارات تجمع بين العملية والسرعة والأمان، هذه أهم الأمور التي يبحث عنها كل شخص عندما يرغب في شراء سيارة متعددة الأستخدمات، يمكنها السير في أكثر الأماكن المنحدرة بسرعة وثبات وقوة، لتكون سيارة تلصح للعمل وأيضًا تقدم تجربة قيادة ممتعة جداً.

أسرع سيارات الدفع الرباعي في العالم مع أفضل أنظمة الأمان

هناك العديد من شركات السيارات الشهيرة التي ساهمت في الإقبال على شراء الدفع الرباعي والتي يمكن استخدامها في العديد من الأغراض من أهم هذه السيارات Land Rover و Jeep Land Rover ، من أكثر الأشياء التي تميز هذه السيارات هي السرعة والأمان والقوة.

سيارة أستون مارتن DBX707

هذه السيارة واحدة من أسرع وأقوى سيارات الدفع الرباعي التي تم الكشف عنها مؤخرت، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 193 ميلاً بالساعة، ولذلك صنفت كواحدة من أسرع سيارة دفع رباعي بالعالم خلال هذه الفترة ، وقد تكون أسرع سيارة من نوعها. كما أن هناك عدد كبير الدفع الرباعي تعد مقاربة لسيارة استون مارتن في قوة الاداء، سوف نعرضها لكم.

jeep grand cherokee trackhawk جيب جراند شيروكي تراك هوك

سيارات جيب معروفة أنها أفضل سيارات الدفع الرباعي بالأسواق وسيارة جيب جراند شيروكي تراك هوك واحدة من أسرع سياراتها، حيث تأتي بمحرك V8 فائق الشحن بسعة 6.2 لتر وقوة 707 حصانًا وبالنسبة إلى عزم دوران يصل إلى 645 رطلًا. ستصل سرعتها إلى 60 ميلاً لالساعة في مدة لا تتعدى ال 3.5 ثانية .

سيارة Dodge Durango SRT Hellcat دودج دورانجو اس ار تي هيلكات

عندما تسمع إسم سيارات دودج تشعر بالقوة هذه السيارة التي تم إصدارها في عام 2021 بالفعل سيارة قوية مثل أسمها، حيث تصل السرعة الخاصة بهذه السيارة إلى 180 ميلاً بالساعة الواحدة، كما أنها تتميز بمحرك قوي تراك هوك V8 سوبرتشارج وسعة 6.2 ليتر مع نفس عزم الدوران وقوة 710 حصان، هذه السيارة الرائعة بالفعل يمكن استخدامها في العمل والسباق وتعد سيارة عائلية رائعة لأنها تتميز بالعديد من أنظمة الأمان وذات مساحة كبيرة من الداخل مع 7 مقاعد مريحة.

Bentley Bentayga Speed بنتلي بنتايجا سبيد

سيارة بنتلي بينتايجا سبيد من أكثر السيارات التي تجمع بين السرعة والراحة والأمان، تأتي السيارة بمحرك قوي W12 سعة 6.0 لتر مع توربو مزدوج، ويعمل بقوة 626 حصانًا و 664 رطلًا. تصل السرعة الخاصة بهذه السيارة ​​إلى 190 ميلاً في 60 دقيقة، وتتميز السيارة من الداخل بالعديد من المميزات التي تضمن الراحة للركاب.

أسرع سيارات الدفع الرباعي في العالم مع أفضل أنظمة الأمان.