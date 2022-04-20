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عمر شويل - جدة تخفيض سعر تويوتا راش فل كامل 2021 العائلية لأكثر من 13%، نقدم لكم اليوم عرض جديد على السيارة العائلية الأرخص بين المنافسين مع مواصفات Full Option. عرضنا اليوم مُقدم من وكالة عبداللطيف جميل على سيارة تويوتا RUSH فئة GL موديل 2021، سيارة عائلية سبعة مقاعد ومزودة بمواصفات اقتصادية تمشيك مسافة 16.3 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز بلس. نتناول اليوم كافة المواصفات والتجهيزات الداخلية والخارجية لتويوتا راش 2021، كما نكشف لكم عن خصم جديد على سعر السيارة يصل إلى أكثر من عشرة آلاف ريال.

سعر تويوتا راش فل كامل 2021

تأتي كل من فئة جي ال والفئة القياسية بنفس الماكينة مع تفوق واضح في المواصفات الأخرى بالنسبة لفئة GL، المحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي يولد قوة 102 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي 4 سرعات والسيارة تعمل بنظام الدفع الخلفي للعجلات. توفرت تويوتا راش Gl موديل 2021 بتجهيزات فل كامل مع خصم مميز يتجاوز 13% لدى وكالة عبد اللطيف جميل للسيارات، وبلغ سعرها الآن 66 ألف و800 ريال بدلا من 76 ألف و820 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة.

تتميز فئة جي ال فل كامل بحساسات خلفية، جناح خلفي، جنوط مقاس 17 إنش، حنايا عفش، إضاءات ليد بالكامل، كاميرا خلفية. كما تتميز السيارة بفرامل ايه بي اس مانعة للانغلاق مع تقنيات مساعدة ودعم لمكابح للسيارة العائلية للتحكم في الانزلاق، مع مزايا أمان متعددة تشمل وسائد هوائية أمامية وجانبية، حساس مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، تقنية الثبات الإلكتروني، عدد 7 حزام أمان لجميع الركاب.

تويوتا راش 2021 فئة Gl

كما تتميز فئة جي ال وتتفوق عن فئة اس تي دي القياسية بإمكانية التحكم عن طريق الريموت، التحكم من خلال عجلة القيادة المكسوة بالجلد في نظام تثبيت السرعة عن طريق ذر مثبت السرعة بالإضافة إلى أذرار أخرى للتحكم في الأوامر الصوتية وتشغيل البلوتوث. السيارة مزودة أيضاً بزر التشغيل الذكي لتشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مكيف أوتوماتيك، مكيف هواء خلفي يدوي تبريد فقط، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوث، نظام آمان، بالاضافة إلى 8 مكبرات للصوت.