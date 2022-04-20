نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كامري النترا أكسنت وسوناتا مستعملة للبيع بحد رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات كامري النترا أكسنت وسوناتا مستعملة للبيع بحد رخيص، تتوفر بمدينة الرياض سيارة تويوتا كامري gl موديل 2013 بنزين، محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي والقوة 178 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 260 ألف كيلو متر. تتميز بحساسات خلفية، مقاعد مخمل، جنوط مقاس 16 إنش، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، حاجب شمس خلفي، تحكم كهربائي بالمقاعد، مكيف يدوي، شاشة وسطية تدعم نظام ابل كار بلاي وأندرويد أوتو. السيارة بحالة ممتازة والسعر المطلوب 32 ألف ريال.

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وتتوفر سيارة هيونداي النترا فل كامل موديل 2015 للبيع بمدينة الرياض، محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي والقوة 156 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 368 ألف كيلو متر، البودي به رشوش تجميلية متفرقة والسيارة بشكل عام حالتها ممتازة. تتميز بحساسات خلفية، فتحة سقف، نوافذ كهربائية، مقاعد مخمل، مكيف يدوي، إضاءات ليد، جنوط مقاس 17 إنش، فتح السيارة بالريموت، سنترلوك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، 4 مكبرات للصوت، عدد 2 وسائد هوائية. وصل أعلي سوم الي 26 الف ريال.

وتوفرت سيارة هيونداي اكسنت فل كامل موديل 2017 للبيع أيضاَ بالرياض، محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي والقوة 124 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى مائة وأربعين ألف كيلو متر. تتميز باضاءات ليد بالكامل، جنوط مقاس 16 إنش، سنترلوك، مكيف أوتوماتيك، عدد 2 وسائد هوائية، مقاعد مخمل، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، 6 مكبرات صوت. السيارة بودي وحركات على الشرط والسعر المطلوب 28 ألف ريال.

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تتوفر سيارة هيونداي سوناتا فل كامل 2012 للبيع بالمنطقة الشرقيه، محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي والقوة 178 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 389 ألف كيلو متر، المقاعد تحتاج تنجيد⁩ والواجهة تحتاج إلى رش تلقيط والباقي سليم بودي ومحركات. تتميز بحساسات خلفية، مكيف أوتوماتيك، عدد 6 وسائد هوائية، إضاءات ليد، جنوط مقاس 18 إنش، كاميرا خلفية، نظام تثبيت سرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، تحكم دركسيون، صندوق خلفي كهربائي، مقاعد مخمل، فتحة سقف بانوراما، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث. السعر المطلوب 18100 ريال.