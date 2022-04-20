نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار مخفضة للتنازل تويوتا وهيونداى 2022 في السعودية بمواصفات وامكانيات جبارة وبحالات ممتازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بأسعار مخفضة للتنازل تويوتا وهيونداى 2022 في السعودية، ففكرة عرض السيارات للتنازل وبأسعار منخفضة من حاجة بعض المالكين للمال بسبب رغبتهم وحاجتهم إليه حتى يتمكنوا من سداد ديونهم المستحقة إلى بنك الراجحي السعودي وقام المالكون بالاتفاق مع المصرف، وسنقوم بعرض بعض المواصفات التي تتميز بها كل سيارة من السيارات المقدمة، فإذا كنت ترغب في الحصول على سيارة مستعملة بإمكانيات وأسعار متميزة تابع معنا سطور المقال بإمعان.

بأسعار مخفضة للتنازل تويوتا وهيونداى 2022 في السعودية

1. سيارة تويوتا يارس 2017

كانت واحدة من أفضل السيارات التي تم تقديمها في عام 2017م ولها شهرة واسعة منذ ذلك الوقت وحتى الآن ومواصفاتها كالآتي:-

سعة موتور سيارة تويوتا يارس 2017 تبلغ 1500 سي سي وقوته 108 حصان.

عزم دوران الموتور 141 نيوتن لكل متر حتى تقوم بعمل 4500 دورة.

أقصى تسارع تصل إليه السيارة من السكون حتى 100 كيلو متر يتم عمله في غصون 11.5 ثانية.

يقترن المحرك بناقل حركة مكون من ست سرعات وأربع أسطوانات.

السيارة متوفرة بسعر تنازل قيمته 25 ألف ريال سعودي بقسط شهري ألف و15 ريال سعودي.

2. سيارة تويوتا كامري 2020

تعد سيارة تويوتا كامري منذ عام 2020م هي من أفضل سيارات تويوتا المقدمة ومن أبرز إمكانياتها ما يلي:-

سعة الموتور 2500 سي سي ويقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من ثماني سرعات.

قوة المحرك 204 حصان ويتكون المحرك من أربع أسطوانات.

سعر بيع السيارة غير محدد ولكنها بدون مقابل وبقسط شهري قيمته ألفي و209 ريال سعودي.

3. سيارة هيونداي إلنترا 2022

تعد هذه السيارة من أحدث السيارات المقدمة في من شركة تويوتا حيث تم تقديمها في هذا العام ومن مواصفاتها ما يلي:-

قوة المحرك تبلغ 157 حصان ويحتوي على شاشة عرض معلومات وترفيه مقاسها 8 بوصة.

حجم ومساحة شحن السيارة 14.2 قدم مكعب وتدعم خاصية البلوتوث.

تدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

السيارة بدون سعر تنازل وقسطه الشهري ألف و485 ريال سعودي.

4. سيارة هيونداي كريتا 2022

وكذلك سيارة هيونداي كريتا 2022م أيضًا هي من أحدث السيارات المقدمة في سوق المستعمل لسيارات التنازل ومن مواصفاتها ما يلي:-