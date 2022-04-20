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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ20 الف ريال ارخص سيارات تويوتا كامري مستعمله في المملكة بحالات جيدة ومواصفات جبارة بالصور في المقال التالي
نقدم لكم حزمة من أفضل سيارات تويوتا مستعمله في المملكة العربية السعودية، فمن المعروف أن سيارات تويوتها لها شعبية وموثوقية عالية جدًا بين السيارات لأن المنتج الياباني هو من أفضل السيارات والتي يبحث عنها الكثير من المشترين، وهناك بعض الأشخاص التي تحب أن تشتري السيارات المستعملة والسوق السعودي يحوي كمية كبيرة من أفضل سيارات الأسواق المحلية والعالمية بإمكانيات عالية ومتطورة وسنقوم بتوضيح بعض من هذه السيارات فيما يلي.
سيارات تويوتا مستعمله في السعودية
1. سيارة تويوتا كامري 2016
بالرغم من أنه تم تقديم السيارة منذ عدة سنوات ولكنها لا تزال في سيطرتها القوية بين السيارات وفي جميع الأسواق وتتميز السيارة بالإمكانيات التالية:-
- سعر بيع السيارة في السوق المستعملة يبلغ 40 ألف ريال سعودي.
- تعمل بالبنزين ويمكنها قطع 170 كيلو متر مسافة.
- لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربع أبواب.
- محرك السيارة يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي.
2. سيارة تويوتا كامري 2012
تعتبر سيارة تويوتا كامري 2012م من أفضل السيارات التي تم تقديمها في ذلك العام والتي تتمتع بشهرة واسعة حتى وقتنا هذا ومن بين مواصفاتها ما يلي:-
- عدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها 125 ألف كيلو متر.
- تعمل بالبنزين وتقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.
- عدد أبواب السيارة أربع أبواب ولونها الخارجي أبيض اللون.
- السعر المتوفرة به السيارة 22 ألف ريال سعودي.
3. سيارة تويوتا يارس 2016
من أفضل سيارات تويوتا التي تم تقديمها في عام 2016م هي سيارة تويوتا يارس ويبحث عنها الكثير من المشترين ومن أبرز إمكانياتها ما يلي:-
- لون السيارة أبيض وناقل الحركة أوتوماتيكي.
- عدد أبوابها أربع أبواب وتعمل بالبنزين.
- سعرها 20 ألف ريال سعودي وتقطع 40 ألف كيلة متر مسافة.
4. سيارة تويوتا راف فور 2016
تعد هذه السيارة من أكثر السيارات شهرة في الأسواق العالمية والمحلية وتتميز السيارة بعدة مواصفات من بينها:-
- نوع وقود السيارة هو البنزين وعدد أبواب السيارة خمسة أبواب.
- عدد كيلو مترات السيارة التي يمكنها قطعها هي 120 ألف كيلو متر.
- متوفرة في الأسواق المستعملة بسعر 38 ألف ريال سعودي.
- لون السيارة أبيض والمحرك قوي يقترن بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا.
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