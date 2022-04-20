لمحدودي الدخل بدون مقدم سيارات مستعملة وجديدة لتمويل يصل مليوني ريال

سيارات جديدة أو مستعملة بسعر جيد إذا كنت غير مقتدر على شراء سيارة ودفعها ثمنها بالكامل فإليك الحل الأمثل والمثالي، حتى تحصل على سيارة أحلامك في أسرع وقت وبدون تعقيدات، فقط سوف تتقدم بطلبك للحصول على نوع السيارة التي تفضلها من السيارات الجديدة أو السيارات المستعملة من خلال أقوى وأفضل البنوك داخل المملكة العربية السعودية، والذي يقوم بمزاوله التمويل التأجيري للسيارات والذي ينتهي بالتملك، وسوف تقم بدفع مبلغ بسيط في الشهر، وبدون أي مقدم أو أي شئ معقد فقط عند تقدمك لطلب سيارة مستعملة أو جديدة سوف تحصل عليها في الحال، وبإجراءات سريعة لجميع الأفراد من المواطنين السعوديين والغير سعوديين وأيضا المتقاعدين لهم اختيار السيارات التي يفضلونها، وهناك شروط بسيطة حتى تحصل على سيارتك بموافقة فورية.

سيارات مستعملة أو جديدة بدون مقدم

اختار سيارة أحلامك من أحد الوكلاء أو المعارض المتوفرة لدى البنك، سيارات بالتقسيط وبدون مقدم، وعلى اختيارك سوف تحصل عليها بدون مقدم ويصل سعر السيارة إلى 2 مليون ريال ويبدأ من 8000 ريال فاختار الأنسب لك وفق راتبك الشهري، ويمكنك سداد الأقساط على دفعات شهرية لمدة 60 شهرا، سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات، كما أنه كما سبق وتم ذكره بأن التمويل متاح للمواطنين والمقيمين والمتقاعدين ولكن هناك بعض الشروط التي يجب استيفائها حتى تحصل على التمويل في أسرع وقت، وهي كالأتي:

يجب أن يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

كما يجب أن يكون العمر لا يتخطى 60 عاما للموظفين و 65 عاما للمتقاعدين عند التقديم لطلب التمويل.

لا يقل الراتب عن 2000 ريال للجميع.

الأوراق المطلوبة لتمويل السيارات

يتم تقديم خطاب بالراتب وموضع به تاريخ الالتحاق والفترة الزمنية والراتب، سيارات 2022 بدون مقدم وأقساط مجانية، والعنوان الوطني، وكشف حساب بنكي لأخر 6 أشهر، صورة من الهوية الوطنية للسعوديين، وصورة من الإقامة للمقيمين، ونموذج تعبئة طلب التمويل من خلال بنك الراجحي والذي يعد من أقوى وأفضل البنوك الذي يوفر التمويل الشخصي والتمويل التأجيري للسيارات بسعر جيد، كما أنه يوفر عروض في كل شهر للسيارات والتمويل الشخصي، وتقديم أيضا صورة من رخصة القيادة، ويمكنك التقديم لطلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي أو من خلال تطبيق الراجحي عبر الهاتف الجوال، واختيار نوع السيارة من خلال أحد الوكلاء والمعارض التابعة للبنك، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء المجاني 8001241222 لطلب التمويل والحصول على العروض المتوفرة.