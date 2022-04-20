نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات بي ام دبليو 7 سيريز 2023 وأسعارها في الشرق الأوسط ستنافس مرسيدس اس كلاس في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات بي ام دبليو 7 سيريز 2023 ، اليوم نتحدث عن السيارة التي تعتبر منافسة مرسيدس اس كلاس 2022 .حيث أنه تم الكشف عن سيارة بي ام دبليو في جيلها السابع والجديد بشكل كلي من سيارة السيدان الكبيرة الحجم الفئة السابعة منها، ويمكن أن تقول إن تلك المصابيح الأمامية المنقسمة التي تكون مثيرة للجدل والتي وُضعت في سيارة X7 2023 فيس لفت، ومع إطلاق فئة السيارة السابعة موديل 2023 الجديد كلياً تم تقديم النسخة الكهربائية كلياً i7، بالإضافة إلى بعض التقنيات الرائعة مثل الشاشة الخلفية الضخمة البالغ حجمها 31 إنش كما أنها تتدلى من السقف لكي تضفي معنى جديد للقيادة وللمزيد من المعلومات عن مميزات السيارة العديدة فتابعونا.

مواصفات بي ام دبليو 7 سيريز 2023

كما نعلم من قبل أن عائلة سيارات bmw 2023 لن تكون متوفرة بخيار المحرك V12. أما مواصفات محرك السيارة فهي :

في البداية تعتمد سيارة موديل 740i على محرك ستة سلندر “خطي”.

كذلك المحرك بسعة ثلاث لترات “توربو”.

كما يعمل إلى جانبه نظام مايلد هايبرد “48 فولت”.

كذلك المحرك يولد قوة 375 حصان أي 380 حصان أوروبي PS.

كما أن المحرك يولد 540 نيوتن متر من عزم الدوران.

ملحوظة : مواصفات بي ام دبليو 7 سيريز 2023 أقوى بمقدار 40 حصان من موديلها السابق لكي تتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في خمسة ثواني.

أما بالنسبة لسيارة بي ام دبليو 760i xDrive 2023 فتعتمد على

محرك السيارة V8 بسعة 4,4 لتر “توين توربو”.

كما يعمل إلى جانبه نظام مايلد هايبرد حيث يولد المحرك قوة 536 حصان ما يعادل 543 حصان أوروبي PS.

750 نيوتن لكل متر من عزم الدوران. لكي تتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 4.2 ثانية.

ملحوظة : تتصل كل الخيارات من المحركات من بي ام دبليو 2023 مع قير بوكس أوتوماتيكي بــ8 سرعات .

مواصفات بي ام دبليو 2023

وإليكم المواصفات التي ستجعل سيارتنا تنافس سيارة مرسيدس اس كلاس وهي:

وفقاً لأبعاد bmw 2023 الخارجية زاد طول الفئة السابعة من السيارة بمقدار 126 ملم ، لكي يصبح طول السيارة 5.4 متر.

الخارجية زاد طول الفئة السابعة من السيارة بمقدار 126 ملم ، لكي يصبح طول السيارة 5.4 متر. يبلغ طول قاعدة العجلات 3.2 متر أطول بمقدار 5 ملم من الموديل السابق.

كما أن زيادة الطول تنعكس على حيز التخزين في الصندوق الخلفي الذي يبلغ 19.1 قدم.

أما في طراز i7 الكهربائية يبلغ الحيز 17.7 قدم مكعب .

كما حصلت مواصفات بي ام دبليو 7 سيريز 2023 السيارة على شبك أمامي ضخم بمجموعة صغيرة من المصابيح الأمامية المنقسمة لجزأين.

السيارة على شبك أمامي ضخم بمجموعة صغيرة من المصابيح الأمامية المنقسمة لجزأين. المجموعة العلوية من المصابيح هي مصابيح DRL.

كذلك وحدات المصباح الرئيسية مخفية بشكل قليل في الصدام الأمامي وتحديداً في شكل مقابض الأبواب.

كما تقدم بي ام دبليو 2023 خيارات طلاء بلونين من خلال خدمة تدعى BMW Individual. وهذا شيء يبدو مأخوذ من سيارة مرسيدس مايباخ .

بي ام دبليو الجديدة

سيارة bmw 2023 ذات أبواب لها أسطح مشدودة تمتاز بفتح وقفل السيارة من خلال الهاتف الذكي بمفتاح الرقمي.

ذات أبواب لها أسطح مشدودة تمتاز بفتح وقفل السيارة من خلال الهاتف الذكي بمفتاح الرقمي. كما أن هناك خاصية للفتح والغلق التلقائي الاختياري.

شاشة بي ام دبليو الرقمية المنحنية التي تمزج بين مجموعة أدوات رقمية.

بالإضافة إلى مواصفات بي ام دبليو 7 سيريز 2023 نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس وأحدث برنامج iDrive8.

نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس وأحدث برنامج iDrive8. كما أن هناك ناقل حركة بحجم أصغر معاد التصميم على وحدة التحكم.

وهناك خاصية جديدة وهي شريط التفاعل. (شريط حساس للمس يمتد مباشرة عبر لوحة القيادة توفر الإضاءة المحيطة كما أن بها أزرار افتراضية).

كما أن منافستها سيارة اس كلاس تتميز بي ام دبليو 2023 باتصال 5G لكي تسمح للركاب بمشاهدة YouTube عند الطلب .

أسعار بي ام دبليو 2023

سعر سيارة bmw 2023 فئة 740i الجديدة تبدأ من 93.300 دولار أي ما يعادل 349.875 ريال سعودي. كما يضاف لها رسوم شحن بالغ قدرها 995 دولار أي ما يعادل 3.731 ريال سعودي.

فئة 740i الجديدة تبدأ من 93.300 دولار أي ما يعادل 349.875 ريال سعودي. سعر مواصفات بي ام دبليو 7 سيريز 2023 فئة 760i xDrive الجديدة تبدأ من 113.600 دولار أي ما يعادل 426.000 ريال سعودي. كما يضاف لها رسوم شحن بالغ قدرها 995 دولار أي ما يعادل 3.731 ريال سعودي.

فئة 760i xDrive الجديدة تبدأ من 113.600 دولار أي ما يعادل 426.000 ريال سعودي. سعر BMW فئة i7 xDrive60 الكهربائية بالكامل الجديدة تبدأ من 119.300 دولار أي ما يعادل 447.375 ريال سعودي. كما يضاف لها رسوم شحن بالغ قدرها 995 دولار أي ما يعادل 3.731 ريال سعودي .

فئة i7 xDrive60 الكهربائية بالكامل الجديدة تبدأ من 119.300 دولار أي ما يعادل 447.375 ريال سعودي.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن تكون مواصفات بي ام دبليو 7 سيريز 2023 قد كانت مفيدة ونالت إعجابكم.